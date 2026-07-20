温州都市报 2026-07-20 08:36:18

42年的思念，在短短12天内有了回响。近日，在衢州市公安局柯城分局龙亮团圆工作室和寻亲志愿者的帮助下，瑞安黄美连终于找到了自己失散42年的一对双胞胎女儿。

黄美连和女儿小康

温州网讯 42年的思念，在短短12天内有了回响。近日，在衢州市公安局柯城分局龙亮团圆工作室和寻亲志愿者的帮助下，瑞安黄美连终于找到了自己失散42年的一对双胞胎女儿。

7月17日上午，黄美连的家中已忙得热火朝天，铺地毯、打气球、摆果盘、煮汤圆……全家上下从天不亮就开始张罗，能到的亲戚都赶到了现场，只为共同见证这个盼了42年的团圆时刻。

采血入库仅12天

双胞胎同时寻回

1984年，黄美连诞下了一对双胞胎女儿，彼时家中已有两个女儿，且家庭条件困难，日子过得捉襟见肘。“那时条件太差了，双胞胎养到四个月，一家人商量来商量去，虽然舍不得，可也实在留不住。”黄美连说起往事，眼眶含泪。最终，夫妇俩把女儿放进竹篮，篮里压着一张写有生辰的纸条，轻轻放在温州市区一带，只盼有好心人家，能够收养孩子。

黄美连夫妇躲在角落里，亲眼看着有人将孩子领走，才含泪离去。“我整整哭了两个月，后来只要有空，我就往温州市区跑，在信河街附近走一走，找一找。”黄美连说，三年前丈夫弥留之际，特意叮嘱她：一定要把两孩子找回来。

“我十几岁就知道自己还有两个姐姐，也知道母亲和姨妈们这些年从没放弃过寻找，甚至尝试过新闻媒体寻人，但最终都无果。”黄美连的儿子姜胜伟告诉记者，今年刷短视频时，偶然得知可以通过采血入库的方式寻亲，便抱着试一试的念头去做了血样采集。

“本来只是碰碰运气，没想到，短短12天，双胞胎姐妹都找到了，天大的喜事！”黄美连说，接到消息那一刻，她当场泪流满面，整整一夜没合眼，心里翻涌着的全是说不出的激动与期盼。

姐妹俩天各一方

却同一年开启寻亲

原来，双胞胎姐妹当年被人发现后，送到了温州市儿童福利院。之后，她们被两户人家分别领养，一户来自南方，一户来自北方，从此天各一方，相隔千里。

令人称奇的是，这对素未谋面的双胞胎姐妹在2021年不约而同地前往当地公安机关，进行了寻亲登记和采血入库。正是这份冥冥之中的默契，让DNA数据库在录入黄美连的信息后，迅速成功比中。

被领养至福建的妹妹小康说，她自小便知道自己是在温州被领养的，还有一位同胞姐姐。养父母不仅从不隐瞒，反倒一直支持她寻找亲生父母。“养父母对我非常好，家里还有两个哥哥，我是被他们捧在手心里长大的。”小康回忆，2021年那次入库，不过是想碰碰运气，没成想五年后，有了回响。

“得知消息后，我第一时间告诉了养父母，他们很开心，希望我日后多和温州的家人走动走动。”小康说。

被领养至北方的双胞胎姐姐，此行是瞒着养父悄悄来的，面对记者提问，她婉拒了采访。但对此次时隔42年的团圆相认，她心中难掩欣喜之情。

时隔42年终团圆

母亲盼补上缺席的疼爱

黄美连见到双胞胎女儿后，一时间不知所措，狠狠地把她们拥进怀里。她紧张地把日前刚买的金项链和金戒指分别给女儿们戴上，还拿出一沓红包，红着眼笑道：“这是妈的一点心意，一定要收下。”

“团圆团圆，团团圆圆。”家人们端上了热气腾腾的汤圆，黄美连轻轻舀起一勺，喂到42年未见面的女儿嘴边，女儿眼眶泛红，笑着说：“谢谢妈，特别甜。”说罢，她也端起碗，回喂了一口。黄美连说，“今天我很高兴，这汤圆真甜！”

屋内，亲戚们相拥到双胞胎姐妹跟前，纷纷向她们做自我介绍，“我是大姨，我是二姨，这位是表哥，这位是表姐……”小康笑着说，“突然多了那么多新面孔，我要一个一个牢牢记在心里。”

家中亲戚们纷纷给双胞胎姐妹递上红包，在众人看来，红包包裹的，不仅仅是心意，更是42年来缺席的疼爱与接纳。

黄美连说，“过两天抽空带她们去看看她们的爸爸，到坟前跟他说一声，女儿们回来了，让他也高兴高兴。”

来 源：温州都市报

原标题： DNA比对让天南地北的亲人重逢——瑞安母亲采血入库12天 寻回失散42年双胞胎女儿

记者 黄梦思 陈恩欣/文 王诚/摄

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