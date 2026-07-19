城市提质路网先行 鹿城多条路通车

鹿城发布 2026-07-19 09:15:54

城市提质，路网先行。作为温州西部时尚城核心承载地，近期，双屿街道朱梓路、马坑路两大重点道路工程陆续通车，有效补齐片区交通短板、畅通民生出行脉络，为西部时尚城产城融合、提质发展筑牢交通基石。

朱梓路道路工程项目坐落于双屿街道双岙网格，道路北起北头路、南至康强路，全线总长约688米，道路红线宽度16米。项目建设内容全面完善，涵盖道路主体、箱涵、给排水、绿化、交通标志标线等全套附属工程。为高效推进项目落地、快速释放交通效能，工程分两期分步实施，其中一期道路长约452米，已顺利完工投用，二期236米路段正稳步加速建设。

该路段的建成通车，有效补齐了双屿片区支路网短板，进一步优化完善区域道路交通格局，打通了片区交通微循环。重点惠及双岙A-08、A-12a等康养小镇核心地块，切实解决片区地块出行不畅、交通拥堵等难题，为康养小镇配套落地、功能完善、人气集聚提供坚实的交通保障，助力片区城市功能与宜居品质双提升。

同步提速焕新的还有马坑路（铁路东侧-D12地块）一期道路工程。该项目位于双屿街道康强社区，道路西起铁路东侧、东至D-12地块，道路全长约462米，红线宽度7至26米，建设范围包含道路、桥梁、交通设施、综合管线、路灯配套等一体化配套工程。项目分两个标段推进建设，目前一标段180米路段已顺利完工，二标段282米路段有序推进中。

该路段的落地通车，精准对接周边居民民生需求，为新泽雅苑、金笠锦园等新建小区住户的日常通勤、生活出行提供了便捷通畅的交通保障。道路基础设施的全面升级，不仅优化了片区人居环境、完善了民生配套，更极大提升了辖区居民的生活幸福感、获得感与安全感。

道路是城市发展的脉络，更是民生幸福的纽带。下一步，双屿街道将持续提速两大道路项目剩余工程建设进度，严把工程质量、安全与进度关，力争项目早日全线竣工、全线贯通。同时持续深耕片区基础设施提质工程，不断织密畅通、高效、完善的城市交通路网，以路网升级赋能城市更新、以配套完善助力产业提质，全力助推温州西部时尚城产城融合高质量发展。

来 源：鹿城发布

原标题： 鹿城这里，通车！

记者 施晴雯

本文转自：温州新闻网 66wz.com