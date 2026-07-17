业态迭代升级供给精准适配 温州商超织就便民生活圈

温州日报 2026-07-17 08:46:37

为适配市民多样化的购物需求，我市商超市场顺势迭代升级，引入高端精品商超补齐品质供给，布局社区平价门店保障民生刚需，推动本土商超依托瓯味特色与数字服务转型升级，丰富消费场景，织就便民生活圈。

市民在超盒算门店选购商品。 蒋文广 摄

山姆会员商店内消费者络绎不绝。 刘伟 摄

温州网讯 日前，龙湾山姆会员店项目签约落地，将进一步丰富温州品质零售业态。为适配市民多样化的购物需求，我市商超市场顺势迭代升级，引入高端精品商超补齐品质供给，布局社区平价门店保障民生刚需，推动本土商超依托瓯味特色与数字服务转型升级，丰富消费场景，织就便民生活圈。

精品商超落地

焕新品质消费

“现在下单，半个小时后就能送达。”山姆、麦德龙等大型商超相继落地温州，不仅改变市民的传统购物习惯，更推动线上线下消费深度融合。与此同时，两家品牌并未照搬通用经营模式，而是结合本地消费特征微调商品与场景，让品质零售更贴合市民的实际消费习惯。

记者走访发现，山姆门店在空间设计、货品布局上融入不少本土特色，通过植入城市地标、温商文化元素，增设特产专区，兼顾全球选品与本地好物，适配家庭日常采购、节日轻礼赠等生活化场景。“品类齐全选品稳定，既能买到各地优质商品，也有本地特色货品，采购很省心。”市民李先生说。结合消费者偏爱海鲜、注重食材新鲜的消费特点，山姆还优化生鲜品类结构，提升时令冻鲜、优质水产的陈列比例。同时对短保鲜食、即时生鲜实行批次化高频周转、临期动态清退机制，以精细化库存管理稳定保障生鲜品质。

“商超想贴合本地市场，门店精细运营与数字化管理很重要。”麦德龙门店相关负责人介绍，整合全国消费趋势及温州本地消费特征，确定了5000多款适配本地市场、口碑稳定的核心商品，有效避免货品同质化问题，精准匹配本地消费者的选购偏好。同时结合东海渔季、传统节庆等本地特色时间节点，动态调整货品品类与备货量，贴合阶段性消费需求。在食品安全管控上，所有生鲜品类均配备溯源二维码，实现从货源、流通到售卖的全链路追溯。

社区折扣门店

拓宽平价渠道

精品商超主打品质消费，扎根社区的折扣商超、社群团购则聚焦民生刚需，以高性价比、近距离服务守护市民日常消费需求。

今年6月，盒马旗下超盒算7家门店集中落地温州，覆盖鹿城、龙湾、瓯海、乐清、永嘉等区域，精准贴近社区居民生活场景。走进民航路门店，店内汇聚千余种米面粮油、生鲜果蔬、冷链速食等刚需品类，布局紧凑分类清晰。5公斤大容量洗衣液仅需17.8元，招牌奥尔良大烤鸡单只售价19.9元，24瓶整箱纯净水只要9.9元……超高性价比的日常货品，让不少到店市民直呼划算。工作人员介绍，针对下班消费高峰时段，门店对生鲜、熟食、烘焙类商品还推出晚间折价优惠。依托智能运营系统实行动态补货模式，每日清晨统一上新当日新鲜生鲜食材，保障货品新鲜度；傍晚及时补足热销单品、清理临期商品，从源头规避货品积压与食材浪费。

线下折扣商超便民惠民，线上社群团购则作为有效延伸进一步丰富社区民生服务场景、拓宽平价消费渠道。这类站点团长大多是便利店店主、小区全职宝妈，分时段推送平价生鲜、日用品采购链接。新桥小区团长林阿姨经营社群两年，服务两百余户居民，其中老年群体占比过半。考虑到老年人不熟悉线上操作，她用温州方言讲解下单步骤，线下手把手指导操作小程序；固定每周三、周日开设惠民专场，直供本地农户丝瓜、平阳土鸡蛋、永嘉粉干等平价食材，搭配预制温州家常菜组合，方便老年居民一站式备菜。

传统连锁品牌

运营服务升级

外来精品业态与新兴社区零售模式的密集布局，给温州本土传统商超带来不小的竞争压力。面对日趋激烈的市场角逐，本土商超该怎样突破发展瓶颈？

作为本土深耕多年的连锁商超品牌，永丰超市在主城区布局30余家线下门店，配套两大标准化配送中心，搭建起完整的本土化采、储、配、销一体化运营体系。据介绍，超市实行差异化业态布局，精准匹配不同消费需求。其中，常规生活超市主打全品类经营，涵盖日用家居、休闲食品、粮油副食等全系货品，充分满足家庭一站式采购需求；同时打造四季鲜精品生鲜店，聚焦本地果蔬、近海生鲜、鲜肉净菜等高频刚需品类，深耕生鲜细分赛道。

面对市场竞争，温州多家商超主动求变承压升级。人本超市通过门店改造、生鲜自营、线上服务提质，稳住社区家庭消费基本盘。旗下便利店“十足”主打小场景、高便捷的即时零售模式，升级咖啡、热食、本地早餐等鲜食品类，适配年轻群体与通勤场景。老农伯生鲜、宜家鲜等品牌则主打“地道瓯味”，以本土化特色打造核心竞争力。其中老农伯生鲜坚持本地码头、农批市场凌晨直采模式，省去多级流通环节，保障时令本土食材新鲜度与亲民定价，同时结合温州饮食文化，定制瓯味家常菜食材套装、简易家宴组合，贴合市民消费习惯。

业态新旧迭代的背后，不仅是消费市场结构的优化升级，更是市场经营主体直面竞争、主动求变的真实写照。从追逐新潮到深耕本土，从粗放经营到精细运营，温州消费市场在冷暖交织中持续焕发活力。今年一季度全市社会消费品零售总额达1304.2亿元，同比增长4.2%，消费市场韧性持续增强。

来 源：温州日报

原标题： 业态迭代升级 供给精准适配——温州商超织就便民生活圈

记者 鲍南南

本文转自：温州新闻网 66wz.com