首发潮店矩阵持续扩容 温州首店经济新场景加速演变

温州日报 2026-07-16 09:18:51

随着商业格局迭代升级，消费新业态新场景在我市不断涌现，首店潮店阵容持续更新，首店经济也在竞争中加速演变。

温州GT PLAZA项目效果图。

温州网讯 近日，作为浙江首座绿城GT系列公园社交型商业综合体，温州GT PLAZA品牌招商有了新进展，大批浙南首店、城市旗舰甄选店签约落地。项目将融合空中花园、屋顶运动、江景社交空间，打造公园+商业+社交的商业新场景，预计今年12月开门迎客。随着商业格局迭代升级，消费新业态新场景在我市不断涌现，首店潮店阵容持续更新，首店经济也在竞争中加速演变。

首店“浓度”拉满

营造公园体验型商业

首店的创新不单单在业态上，消费场景也在升级焕新。如温州GT PLAZA所在的鹿城广场四期项目，以“瓯江之门”为形象，打造“瓯江之眼”等景观节点，成为涵盖高端商业、五星级酒店、云端大平层等多元业态的城市综合体。商业地上4层、地下1层，层层退台衔接下沉广场与屋顶花园，将自然生态、休闲社交与多元消费有机融于同一空间，打造无界复合生活场景。其中，地下一层主打街巷烟火气，以生活超市、特色简餐、潮流娱乐锁定年轻客群；一至三层布局国际名品、美妆零售、户外潮牌、生活美学业态，开放式动线串联连片绿化景观；四层（屋顶），空中可食花园、Livehouse、屋顶网球场齐聚于此，营造日咖夜酒的全时段氛围。

城市公园配套建有滑板场、骑行道、露营区、攀岩墙等活力空间，运动之余有露天咖啡馆休憩，遛宠也有专属天地。下沉空间则藏着一场“漂亮饭”的浪漫邀约，汇聚西餐、轻食、创意菜等。

品牌矩阵方面，项目不仅汇聚东盛自助料理、亚洲厨房等特色餐饮品牌，还引入MOSCHINO、挪客户外、西町村屋等知名潮流品牌，兼顾高端名品与日常穿搭需求。休闲娱乐与生活服务业态同样丰富，UME影城、魅KTV、肉肉宠物、唐妮的网球馆（屋顶网球场）、名创优品旗舰甄选等，满足全年龄段客群消费需求。项目跳出传统盒子商场框架，把可食花园、滑板公园、露营休憩区融入商业空间，主打年轻人追捧的松弛社交消费，为鹿城首店矩阵增添公园体验型全新赛道。

深耕首发赛道

5年引进507个项目

在最近我省举办的2026浙江首发迎新季活动上，温州万象城、滨江万象城、瑞安吾悦广场3大商圈成功入选全省首批首店集群名单，跻身全省首店经济发展第一梯队。深耕首店首发赛道多年，我市持续通过头部品牌招引、新锐业态培育、首发首秀活动常态化举办，不断提升城市商业时尚度与消费能级。数据显示，“十四五”期间，我市成功引进首发首店项目507个，拥有中华老字号10家、浙江老字号43家，推动米其林、黑珍珠美食指南落地，消费品牌加速集聚。

特别是鹿城区作为温州都市圈核心，仅今年一季度就新招引首店28家，占温州全市总量28.6%。各大商业综合体错位布局、分层竞争，形成覆盖高端零售、特色餐饮、仓储民生、潮流体验的完整首店生态。

滨江万象城入选全省首批“首店提升区”，累计引入近200家首进品牌，2025年末落地近4000平方米盒马鲜生温州首店；温州印象城MEGA汇聚300余家门店，六成为城市级、浙南级首店，覆盖轻奢、户外潮牌、创意餐饮；银泰百货世贸店主攻高端美妆赛道，落地TomFord、修丽可等独家美妆首店，填补本地高端美妆消费空白；BOOMER OFF Vintage、扬春茶社等浙江首店，以及堕耳遗簪·国风造物、九江亭等温州首店签约入驻朔门街区，预计今年国庆节前集中亮相。

仓储商超赛道同样竞争火热。继去年盒马鲜生落地滨江万象城后，上月18日，盒马旗下平价社区超市“超盒算NB”正式亮相温州，首批7家门店同步开业。不仅如此，温州市区还聚集着浙南体量最大的山姆会员店、麦德龙会员超市以及胖东来多家门店等。

多业态融合

打造差异化消费场景

品牌首店加速集聚的背后，是政策层面的强力支撑。我市将首发首店经济纳入市级产业政策重点支持方向，对国际国内知名品牌及老字号在温开设首店、举办首发首秀活动给予专项奖补，同时对大型促消费活动予以择优激励。这一政策组合拳有效降低了品牌落地的成本，为首店经济的“引得来、留得住、长得大”提供了制度保障。

根据近日我市发布的《温州市“十五五”商务高质量发展规划（征求意见稿）》，我市还将加强有影响力的品牌首店招引，发挥全球温商网络优势，精准招引知名品牌、时尚潮牌设立首店，推动温州制造名品首发，构建国际品牌“引进来”、本土品牌“秀出去”的双向矩阵。到2030年，力争每年新增各类品牌首店超100家，举办首发首秀首展活动超100场。创新构建“3+N”品牌首发矩阵，即以国内外知名品牌、本土老字号品牌、时尚新锐品牌三大核心品牌为主体，N个细分业态品牌协同发展的多层次首发体系。

快速发展的同时，温州首店经济也面临发展瓶颈。部分“伪首店”存在运营体系不完善、无专属特色服务、短期快闪冒充常驻门店等问题，靠流量营销收割热度，消耗消费者信任。同时，不少首店陷入“开业火爆、后续冷清”的困境，单一打卡流量难以转化为稳定消费。

对此，有商业人士表示，首店经济想要行稳致远，首先要明确首店认定标准，精准甄别真伪首店。同时，商圈与品牌需跳出“单纯卖货”的传统零售思维，依托业态融合打造差异化场景体验，结合本地消费习惯完成本土化适配。各商圈要强化业态互补、客群互通、资源共享，推动温州从“首店收割机”向“首店孵化器”转型，持续激活城市消费活力。

来 源：温州日报

原标题： 首发潮店矩阵持续扩容，多业态融合营造体验式消费

我市首店经济新场景加速演变

记者 笑银

本文转自：温州新闻网 66wz.com