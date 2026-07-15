温州都市报 2026-07-15 08:50:42

近年来，平阳南麂、洞头鹿西、瑞安北麂三大海岛以“鱼”为核、错位发力，构建起体验游玩、品牌美食、民宿度假多元一体的新业态，让一尾黄鱼成为海岛乡村振兴的“致富鱼”“流量鱼”。

温州网讯 漫步海上悬空浮桥，咸润海风拂面；海面网箱整齐排布，贝壳、船锚等海洋装饰点缀其间；撒下鱼食，成群大黄鱼、真鲷争相翻跃，耳边不时传来“钓上来了”的欢呼。近日，南麂岛海洋牧歌渔旅体验园内，这幅景象正是平阳大黄鱼产业渔旅融合的生动缩影。

近年来，平阳南麂、洞头鹿西、瑞安北麂三大海岛以“鱼”为核、错位发力，构建起体验游玩、品牌美食、民宿度假多元一体的新业态，让一尾黄鱼成为海岛乡村振兴的“致富鱼”“流量鱼”。

体验升级：沉浸式玩法解锁渔旅新场景

南麂岛海洋牧歌渔旅体验园于2023年开园，是温州首个大黄鱼主题渔旅综合体，海域面积100亩，涵盖鱼类投喂、近海海钓、海洋科普、海上观光等业态。“以前只有沙滩、三盘尾两处固定打卡点，游客半天就离岛；现在7月、8月旅游高峰，海上投喂、海钓很受欢迎。”温州海派渔业有限公司南麂渔场负责人林端照表示，园区让游客直观看见、亲身体验产业底蕴。“现场钓获的大黄鱼按批发价购入，免费提供礼盒、冰袋打包，带走专属鲜味。”目前园区年均接待游客近万人次。

洞头鹿西岛同样在渔旅上发力。白龙屿生态海洋牧场、金丰海洋牧场开发了特色黄鱼垂钓项目——前者可露营观星垂钓；后者依托双桩柱柔性围海围栏平台打造垂钓基地，游客上岛五分钟即可抵达。“试运营以来，野生大黄鱼海钓月均吸引300余名钓友，带动周边民宿发展。”金丰海洋牧场负责人孙德铭说，牧场预计下月正式开放。

温州市文广旅局产业发展处相关负责人表示，我市持续丰富实景体验，常态化开展“黄鱼溯源之旅”研学，推出深海捕鱼、生态投喂、夜间观鱼等沉浸式项目，受到长三角游客青睐。

全域共富：业态联动激活海岛内生动力

“以前只会做家务，参加‘黄鱼宴’渔嫂厨师班后，学会了各种黄鱼做法，在家接待游客做渔家菜，收入稳定又体面。”洞头鹿西乡渔家厨娘石献珠说，民宿每年5月至10月繁忙，近几年年均净收入达25万至30万元。鹿西乡党委委员郭诗慧介绍，当地依托龙头渔业企业打造2个大黄鱼共富工坊，通过村企合作、吸纳退捕渔民就业、结合海岛旅游，创造固定就业岗位60余个、灵活就业岗位300余个，实现“家门口就业”。岛上还通过渔嫂培训班、民宿业态培育、黄鱼文化节等活动，累计培训185名渔家厨娘，年均收入超6万元，形成“养殖务工、厨艺接单、民宿经营、文创售卖”多元增收体系。

如今，温州大黄鱼已成渔民增收核心产业。2025年，鹿西岛大黄鱼产量2780吨、产值2.5亿元，共富基地带动就业90余人，村民户均年增收超9万元。瑞安北麂以国家级海洋牧场示范区为依托打造的“北麂大黄鱼”品牌，年产值近亿元，成功打入长三角高端市场；盘活闲置石屋打造精品民宿群，连续举办国际海钓大赛、海岛文化旅游节，2016年以来游客接待量年均增长约30%，旅游收入近7000万元。

品牌造势：主题活动将“流量”转化为“游量”

去年11月，CCTV-1《寻味山海》专题聚焦温州，用近半小时解读“温州鲜味体系”，节目中“葱油大黄鱼是宴客桌上最热烈的鲜味绽放”的描述，成为大黄鱼“金字招牌”，激发长三角乃至全国游客来温“寻鲜”。

同时，温州将大黄鱼产业链转化为精品游线。推出“洞头鹿西渔旅休闲三日游”，串联白龙屿海洋牧场、黄鱼岛智能渔城、渔家民宿及东海贝雕非遗体验，让游客“看海上牧场、品正宗黄鱼宴、住海景渔家屋”，实现从码头到餐桌再到床头的全链条消费。并紧密对接“百县千碗”进景区，在南麂等产区线路上融入大黄鱼主题美食。“现捞现吃”的即时鲜美，借助央视热度，旅行社将节目中提及的养殖区、菱角采摘、敲鱼体验等场景串联，实现“流量”向“游量”有效转化。

下一步，温州将持续构建“一岛一IP、全域联动”的渔旅格局，通过赛事引流、展会推介、线路整合、品牌造势，持续擦亮“温州大黄鱼”文旅名片，推动海岛渔旅产业规模化、品牌化发展，让这条“共富鱼”游得更远、更欢。

来 源：温州都市报

原标题： 从流量到游量 一条鱼的“共富”密码

记者 林吉祥

本文转自：温州新闻网 66wz.com