温州日报 2026-07-14 08:22:39

昨天上午9时22分，随着乐清市最后一条支线画眉岭台区恢复供电，至此，温州境内所有受台风“巴威”影响的用户已全面复电，电网运行重回平稳有序状态。

7月12日，施工人员在龙湾开展应急抢修作业。张健 摄

温州网讯 风雨渐歇，灯火重明。昨天上午9时22分，随着乐清市最后一条支线画眉岭台区恢复供电，至此，温州境内所有受台风“巴威”影响的用户已全面复电，电网运行重回平稳有序状态。

从台风登陆的严峻考验，到全域电网恢复正常运行，国网温州供电公司闻“风”而动、向光而行，累计出动巡视人员6007人次、车辆3534辆次，对设备、线路、重要点位和重点用户开展“拉网式”排查。聚焦输电线路通道、设备本体等关键风险点，政企联合全面开展线路、变电站周边异物隐患整治，累计拆除、加固广告牌、塑料大棚等异物隐患816处。

安置点的灯火，是防汛减灾最暖心的安全感。为守护受灾群众安全避险，供电团队紧盯全市避灾安置点用电安全，连夜攻坚保供电、排隐患。在文成黄坦卫生院避灾安置点，电力工作人员连夜排查线路问题，为200余名高龄老人撑起“避风港”；泰顺泗溪镇“电力背包客”服务队队长陈宝贵主动冲锋，连夜奔走各个临时安置点，全方位排查用电隐患、保障用电安全，用坚守守护群众平安……

高效复电的背后，是周密细致的统筹部署。国网温州供电公司安排专属电力联络员下沉一线，完成全市3550个避灾安置点用电专项检查，全程保障全市避灾安置点用电安全。依托自研的避灾安置点电力应急联络数字地图，搭建30分钟动态监测机制，动态跟踪供电状态与转移人数变化，全力护航群众平安度汛。

物资保障是打赢抢修攻坚战的基础。国网温州供电公司利用滨海中心库应急储备物资，向各区县调配变压器、架空绝缘导线和低压电力电缆等各类抢修物资，以及强光灯具、工业泵、沙袋、救生衣等防汛装备。同时，针对海岛、山区孤岛通讯短板，全域配置125台卫星电话，保障极端灾情下通讯畅通。

本次防台工作中，公司还解锁后勤保障“新打法”，首次引入特种野战餐车，2小时内即可为150名一线人员提供热食，打通了偏远驻点应急餐饮保障的“最后一公里”。同时，公司统筹物业、车辆、餐饮等专业力量，储备应急食品12335份、饮用水63740瓶，投入保障车辆1271辆，设置餐饮保障点119个，为快速复电保驾护航。

来 源：温州日报

原标题： 台风“巴威”风雨退场 温州全域恢复供电

记者 林迎颖 通讯员 夏杨晨昱

本文转自：温州新闻网 66wz.com