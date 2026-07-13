清淤消杀环境整治恢复生产 永嘉多地打响灾后自救硬仗

温州都市报 2026-07-13 08:28:09

台风“巴威”过境后，楠溪江流域水位暴涨，永嘉岩头、沙头等多地一度出现严重积涝。昨天，记者在永嘉多地走访时看到，随着洪水退去，当地干部群众第一时间投入清淤消杀、环境整治、恢复生产之中，一场与时间赛跑的灾后自救硬仗在各个村庄同步打响。

温州网讯 台风“巴威”过境后，楠溪江流域水位暴涨，永嘉岩头、沙头等多地一度出现严重积涝。昨天，记者在永嘉多地走访时看到，随着洪水退去，当地干部群众第一时间投入清淤消杀、环境整治、恢复生产之中，一场与时间赛跑的灾后自救硬仗在各个村庄同步打响。

狮子岩景区：

60余人上路清淤，“净”待游客归来

昨天清晨，天刚蒙蒙亮，岩头镇下日川村村干部徐夏芬等人已经到狮子岩景区的路口查看水情。随着洪水一点点退去，村两委组织村里的党员干部、群众拿起扫帚、铁锹，沿着退去的水线一路向前清扫。

受台风强降雨影响，许多沿街商铺浸泡在水中。洪水退去后，街道上覆盖着厚厚的淤泥，最深处近30厘米，一脚踩下去，淤泥便没过脚踝。

“水退到哪里，我们就清到哪里，尽量让道路早点恢复畅通。”徐夏芬告诉记者，村里组织60多名干部群众，分成多个小组，对景区主干道、街巷、停车场开展集中清扫，“狮子岩是楠溪江的核心景区，我们要尽快恢复景区环境，让游客早日回来，也让商户尽快恢复营业。”

狮子岩景区里的商户们也陆续赶回店里，忙着冲洗地面、清理淤泥。记者走访看到，狮子岩饭店一楼住宿区和厨房全部进水，墙壁上仍清晰留着洪水淹没过的痕迹，许多桌椅被搬到门外晾晒，员工们正一遍遍冲洗地面。

“这是近几年水位最高的一次，虽然提前把能搬的都搬了，还是有不少家具、电器和物资被泡坏，初步估算损失20多万元。”狮子岩饭店经理陈姗姗介绍，当晚10多名员工全员在岗，眼看着水位不断上涨，大家连夜把家电、家具、食材往二楼转移，实在搬不动的床和沙发，只能用凳子垫高避水。洪水退去后，大家顾不上休息，立刻投入清淤消杀中，计划尽快恢复营业迎接游客。

“台风来了该做什么，台风过了该做什么，经历这么多年的防台，我们早就形成了本能反应。”徐夏芬说，自己前一晚只睡了一个多小时，驻村干部、村干部几乎都是彻夜值守。正是因为大家提前转移群众、连续巡查值守，村里没有发生险情，守住了安全底线。

沙头镇坦下村：

洪水刚刚退去，他们冲到灾后恢复一线

昨天下午2时，沙头镇坦下村的十几名党员志愿者和村民正挥着铁锹、扫帚清理洪水留下的垃圾和淤泥，用清水冲洗道路。

坦下村位于大楠溪与小楠溪交汇处，地势比周边低一米多，是当地出了名的易涝村。网格员王理雷告诉记者，这次洪水最高水位在昨天早晨6时达到峰值，有1.7米左右，直到中午才开始缓慢回落。

“人身安全永远排第一，东西没了可以再买，人平安最重要。”王理雷说，台风来临前，村里逐户排查风险隐患，共转移120多名群众，有的投亲靠友，有的集中安置到避灾点。几位老人舍不得离开家，村干部一次次上门劝说，直到把老人安全送到子女家才放心。

台风登陆前，村里9名干部和党员志愿者轮流值守，每两小时巡查一次。凌晨3时多，王理雷巡查时发现山脚开始漫水，立即通过村广播叫醒群众，并在微信群实时发布水位变化信息。

“我车停的位置比较低，多亏你们广播提醒，再晚几分钟就开不出来了。”一位村民收到提醒后，专门在村民微信群里留言致谢。

洪水退去后，防台转入自救。村干部一边组织党员群众集中清理公共区域，一边挨家挨户帮助独居老人、留守老人清扫房屋、搬运家具，安抚大家的情绪，帮助群众尽快恢复正常生活。

从台风来临前连续值守，到洪水退去组织清淤，王理雷两天里只睡了不到两个小时。采访时，她脚上的塑料拖鞋灌满淤泥，裤脚沾着泥浆，头发被雨水淋湿后又被风吹干，一缕缕贴在额头上，脸上写满疲惫，却始终没有停下脚步。

来 源：温州都市报

原标题： 清淤消杀 环境整治 恢复生产

永嘉多地打响灾后自救硬仗

记者 谢树华/文 王诚/图

本文转自：温州新闻网 66wz.com