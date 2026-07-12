温州晚报 2026-07-12 15:33:00

铁路部门计划7月12日14时起对途经京沪高铁、沪宁城际高铁、沪杭高铁、京港高铁、杭台高铁、杭深铁路、沪苏通铁路、宁启铁路等线路旅客列车，16时起对途经杭长高铁等线路旅客列车陆续恢复开行，更好满足旅客出行需求。

7月12日，记者获悉，根据台风“巴威”路径变化和影响情况，铁路部门计划7月12日14时起对途经京沪高铁、沪宁城际高铁、沪杭高铁、京港高铁、杭台高铁、杭深铁路、沪苏通铁路、宁启铁路等线路旅客列车，16时起对途经杭长高铁等线路旅客列车陆续恢复开行，更好满足旅客出行需求。

7月12日下午2时，记者登录12306官网查询，发现温州南到杭州东G7667、G7668，已开放购票，发车时间分别为当天18:23、18:46，后续其余线路也将陆续恢复。

下一步，铁路部门将密切关注台风路径变化，根据风速雨量和灾害影响程度等实际，适时采取限速运行、加开、恢复开行等措施，动态调整列车开行方案，确保旅客安全出行需要。广大旅客可关注车站公告或登录12306网站（含APP），及时了解列车开行信息，妥善安排行程。

受台风影响，我市部分航线仍处于停运状态，截至7月12日上午10:30，7月12日温州机场取消航班预计共158架次，其中进港69架次，出港89架次。

目前，温州机场完成全场设施排查，航班正在有序恢复运行。今日首班进港航班9H8353（西安-宜昌-温州）已于当天13:44平稳落地，停靠215机位。接下来温州机场将逐步恢复航班保障，请各位旅客及时关注航班实时信息，合理安排出行。

来 源：温州晚报

原标题： 7月12日下午2时起，列车陆续恢复开行，航班逐步恢复

本文转自：温州新闻网 66wz.com