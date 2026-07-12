镇干部接受采访全程挡脸、连连摆手：“太像作秀了，别拍我了……”
人民日报 2026-07-12 00:12:05
记者问这两天累不累，赵蓓蕾动情落泪，这是她第一次参与这样的转移工作，“我们要弄明白每个人的去向，一个人都不能少。哪怕只有1%的危险，我们也希望大家能安全转移。”
7月10日，浙江温州苍南霞关镇受台风“巴威”影响，开启全镇大转移。
在现场，记者注意到了镇干部赵蓓蕾，她表示，当天夜里10点才接到转移的任务，开完会已到深夜，只睡了两个小时便投入转移工作。
在面对镜头时，赵蓓蕾显得有些不好意思，连连摆手表示：“这样太像作秀了，你还是不要拍我了”。
记者问这两天累不累，赵蓓蕾动情落泪，这是她第一次参与这样的转移工作，“我们要弄明白每个人的去向，一个人都不能少。哪怕只有1%的危险，我们也希望大家能安全转移。”
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向坚守一线的基层干部
致敬！
来 源：人民日报
原标题： 镇干部接受采访全程挡脸、连连摆手：“太像作秀了，别拍我了……”
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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