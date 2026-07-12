温州日报 2026-07-12 10:16:36

“使不得！阿婆，你可是我们村的宝贝、老寿星，千万不能这么说！”瑞安市陶山镇均岙村党支部书记华标快步上前，一把扶住老人的手，声音急切又温热。随着台风逼近，华标心头最挂念的，就是村里独居的阿婆王英弟。

温州网讯 “掀掉就算了呣，反正身边的人都走光了。”96岁的王英弟阿婆站在房门口，语气里带着小孩子般的执拗。屋外，台风外围的云层越压越低，风一阵紧似一阵，暴雨也越下越密。

“使不得！阿婆，你可是我们村的宝贝、老寿星，千万不能这么说！”瑞安市陶山镇均岙村党支部书记华标快步上前，一把扶住老人的手，声音急切又温热。随着台风逼近，华标心头最挂念的，就是村里独居的阿婆王英弟。

王阿婆年近百岁，耳聪目明，还能自己做饭，生活自理。可这老房子基础不好，屋顶最怕强风。“台风来了，房顶很容易被掀翻，太危险。”华标大声向她解释。阿婆却摆摆手：“我都活太久了，早点走了好。”听了这话，华标更进一步，嘴上却更软也更坚定：“阿婆，您体格好，这是天大的福气，可台风不讲情面，安全第一，一定要听我的。”

他拿起电话，直接打给老人的后辈：“你们早点把阿婆接走，迟了风雨大起来，老人走不动路就麻烦了。”撂下电话，他还是不放心，一遍遍嘱咐阿婆收拾要紧东西，又里里外外察看门窗。在均岙村，这是华标每年台风天的“规定动作”。

从阿婆家出来，华标又拿着大喇叭，一边喊，一边深一脚浅一脚地赶往山边人家。

对均岙村村民来说，华标的声音不陌生。91条短视频，全网粉丝超2万——他是村里出了名的“网红书记”。平时拍视频唱山歌，帮村民的甘蔗找销路。可前两天，他换了“调子”——用瑞安方言录制防台科普视频，用一口“八级水准”的地道瑞安话，教大家注意安全，关好门窗，24小时内全网播放量超28万次。

就在前一天，他拿着喇叭拍视频时，被一位村民“将了一军”：“大太阳哪来的台风？”华标对着镜头耐心解释：“台风来之前都是风和日丽，一来就是狂风暴雨。”巧的是，这天上午暴雨倾盆。那位村民在排查路上迎面碰上华标，红着脸说：“书记，被你说中了！”华标哈哈一笑，拍拍他肩膀：“这回信了吧？走，帮我们一起喊！”

在当天下午的又一轮全村走访中，华标确认王阿婆已被儿子接走。他说，每个村民都是村里的宝，一个都不能落下。

来 源：温州日报

原标题： “网红书记”台风天劝离96岁“宝贝”

记者 黄伟 包蓉蓉

本文转自：温州新闻网 66wz.com