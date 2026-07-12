受台风影响，温州机场取消航班预计共158架次
温州发布 2026-07-12 11:36:00
受今年第9号台风“巴威”影响，截至7月12日10:30，7月12日温州机场取消航班预计共158架次，其中进港69架次，出港89架次。具体航班取消情况如下：
进港航班
出港航班
请旅客及时关注天气状况和航班调整信息，如需获取温州机场最新航班动态，请致电温州机场客服热线0577-96555和相关航空公司服务热线，各航司24小时服务电话汇总如下：
来 源：温州发布
原标题： 受台风影响，温州机场取消航班预计共158架次
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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