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受台风影响，温州机场取消航班预计共158架次

温州发布 2026-07-12 11:36:00

　　受今年第9号台风“巴威”影响，截至7月12日10:30，7月12日温州机场取消航班预计共158架次，其中进港69架次，出港89架次。具体航班取消情况如下：

　　进港航班

　　出港航班

　　请旅客及时关注天气状况和航班调整信息，如需获取温州机场最新航班动态，请致电温州机场客服热线0577-96555和相关航空公司服务热线，各航司24小时服务电话汇总如下：

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原标题： 受台风影响，温州机场取消航班预计共158架次

本文转自：温州新闻网 66wz.com

新闻中心 编辑： 潘涌燚审核：潘涌燚责任编辑：叶双莲监制：张佳玮总监制：缪磊
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