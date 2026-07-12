温州将水旱灾害防御(防台)应急响应调整至II级

温州新闻网 2026-07-12 15:11:31

温州网7月10日讯（记者 温婉）根据《温州市水利局水旱灾害防御应急预案》，市水利局决定于7月12日12时将水旱灾害防御(防台)应急响应调整至II级。

第9号台风“巴威”(强热带风暴级)，今天10时中心位于杭州市临安区，预计将以每小时20公里左右的速度向西北方向移动，强度逐渐减弱。

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