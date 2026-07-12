温州防台风应急响应调整为Ⅲ级

温州新闻网 2026-07-12 16:36:00

经会商研判，市防指决定于7月12日16时起将防台风应急响应调整为Ⅲ级。

温州网讯（记者 温婉）记者从温州市防指了解到，根据台风影响情况和《温州市防汛防台抗旱应急预案》规定，经会商研判，市防指决定于7月12日16时起将防台风应急响应调整为Ⅲ级。

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