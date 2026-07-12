温州市区发布暴雨黄色预警信号
温州新闻网 2026-07-12 09:13:04
温州网7月12日讯（记者 潘涌燚）温州市气象台于2026年07月12日08时09分将温州市区暴雨红色预警信号调整为暴雨黄色预警信号：受今年第9号台风“巴威”影响，预计今天温州市区大部分街道（镇）阴有阵雨，部分中到大雨，局部暴雨，重点关注瓯海区泽雅、郭溪、瞿溪等街道（镇）。请注意防范强降水可能引发的城乡积涝、小流域山洪、滑坡和泥石流等次生灾害。
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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