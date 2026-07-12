温州日报 2026-07-12 09:48:00

当地电力设备制造企业浙江雷亚电子有限公司还专门拿出了200台已加足汽油的应急发电设备，供有需要的单位取用。

200台加足汽油的自产应急发电设备供有需要的单位取用。

温州网讯 工厂大门敞开，推拉门压紧捆在一侧……昨天下午，当记者走进龙湾的工业园区，这样的场景比比皆是。

“这样门的受力面积小，就不会被吹倒。”贝普医疗科技股份有限公司办公室主任牟雄辉是位“老抗台”了。他说，二十多年前的夏天，从湖北来温州后，学会的第一个技能就是抗台。在牟雄辉的布置下，该公司地下车库的汽车全部被转移到了厂区后方的空旷处，园区内高挑的30多棵椰棕树用四条粗绳牵引固定，值班人员3人一组定点巡逻大楼，近10人的预备队随时待命。

当天下午，贝普医疗厂区内共有600多名员工留在公司的宿舍楼内。楼下餐厅伙食供应与平时没有任何不同，厨房的冷库内瓜果、海鲜、肉类整齐码放。初旭食品、永兴商会等企业、组织代表也前往安置点，为避灾群众、工作人员送上饮用水、方便食品等。

当地电力设备制造企业浙江雷亚电子有限公司还专门拿出了200台已加足汽油的应急发电设备，供有需要的单位取用。企业负责人洪振告诉记者，该公司的产品主要通过亚马逊平台在美国销售，近几年在美国的数次飓风灾难中都是大显身手，被很多用户点赞为“救命的家伙”。此次“巴威”来袭，公司便想到这款设备在恢复电力方面的便捷效能，于是提出“有需要就取用”的援助举措。

闻讯赶来的龙湾永强供电公司一下子就调度了10多台设备。“其实我们已经有一批发电设备，但为了确保每个街道、避灾点都有备用电源，所以要多找一些，确保万无一失。”供电公司工作人员沈民君说。

来 源：温州日报

原标题： 台风来袭，龙湾企业无偿提供“满油”应急发电机

记者 李显 陈圆圆

本文转自：温州新闻网 66wz.com