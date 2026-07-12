温州都市报 2026-07-12 15:24:00

洞头区实验小学操场上的20余张乒乓球桌却凭借巧妙的防护方式出圈，其有趣又硬核的“躺平防台”受到网友关注。

温州网讯 受台风“巴威”强势影响，7月12日凌晨，洞头全域狂风暴雨，强劲风力对各类户外设施造成剧烈冲击。洞头区实验小学操场上的20余张乒乓球桌却凭借巧妙的防护方式出圈，其有趣又硬核的“躺平防台”受到网友关注。

该校校长朱扬华向记者介绍，这是学校体育教师提出的防台办法，以往强台风过境时，操场的乒乓球桌常常被大风吹得移位、翻倒，损耗不小，此次特地将操场内二十余张乒乓球桌全部平放。

“结果操场内重达一吨以上、内置大理石配重的厚重篮球架被吹倒了，部分玻璃板面碎裂损毁；而经过平放处理的乒乓球桌全部安然无恙，反差十分明显。”校长朱扬华解释，看似随性的桌椅“躺平”操作，并非投机取巧，也是实小教师团队全学科思维方式的一种呈现。“这背后其实蕴含一个科学原理，乒乓球桌平放后，整体受风面积大幅缩减，同时重心下移、与地面的摩擦力显著增大，设备稳定性大幅提升，能够有效抵御大风冲击。”网友评论：乒乓球桌虽然‘倒’下了，却轻轻松松躲过一劫，真是“躺平又躺赢”了。

来 源：温州都市报

原标题： 台风“巴威”来袭，洞头一小学乒乓球桌全体“躺平”防台

记者 林吉祥

本文转自：温州新闻网 66wz.com