他在台风夜只睡两小时 确保归港渔船固定到位
温州都市报 2026-07-13 08:31:50
昨天上午，台风“巴威”移出浙江，风雨骤减。洞头东沙渔港码头上，尤俊杰站在风口，目光扫视三排停靠在岸边的渔船，拿着对讲机如往常一样汇报给值班室。他是洞头区农业农村局海港管理科的渔船管理员，一名年轻的“守港人”。
温州网讯 昨天上午，台风“巴威”移出浙江，风雨骤减。洞头东沙渔港码头上，尤俊杰站在风口，目光扫视三排停靠在岸边的渔船，拿着对讲机如往常一样汇报给值班室。他是洞头区农业农村局海港管理科的渔船管理员，一名年轻的“守港人”。
尤俊杰是洞头人，1998年出生的他，是这个避风港最年轻的管理员，同事们都说他像80后，黝黑的脸上写着日晒雨淋的痕迹。
“我们已经3天没有回家了，台风夜我就睡两小时，因为我们要时刻在值班室盯着外面的渔船。”尤俊杰说，守港人的工作可概括为四个字：联勤巡防，就是逐船检查缆绳紧固、锚泊状态，防止脱锚或私自移泊，确保归港渔船全部固定到位。特别是遇到台风天，一线值班人员更不能马虎，要打起十二分精神坚守岗位。
今年是尤俊杰入职的第五年，他说“巴威”是他经历过的最大台风。“台风夜我就接到了两个电话，一个电话是家人打的，还有个电话是领导叮嘱要确保自身安全。”尤俊杰说，因为3天没回家了，家人非常担心。
傍晚，这个避风港潮水涌动，夕阳把拉拽渔船的缆绳和值守码头的渔船管理员连接在一起。这群台风天里不回家的人，像是避风港的“锚”，守护渔民的财产与职业的重任。
来 源：温州都市报
原标题： 避风港的“锚”
他在台风夜只睡两小时，确保归港渔船固定到位
他在台风夜只睡两小时，确保归港渔船固定到位
记者 金晖 邹敬攀
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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