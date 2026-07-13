温州都市报 2026-07-13 08:30:29

受“巴威”影响，7月11日晚，温州海经区进入12级风圈。一名男子迷路后误上228国道瓯江北口大桥，被困桥面无法继续前行。温州市公安局海经区分局民警接警后赶赴现场，在狂风暴雨中将其安全救出。

温州网讯 受“巴威”影响，7月11日晚，温州海经区进入12级风圈。一名男子迷路后误上228国道瓯江北口大桥，被困桥面无法继续前行。温州市公安局海经区分局民警接警后赶赴现场，在狂风暴雨中将其安全救出。

当晚9时50分许，温州海经区公安分局灵昆派出所接到王先生报警，称自己被困在瓯江北口大桥桥面，现场风雨太大，无法继续行走，请求救助。

接警后，民警通过添加王先生微信共享位置，确定其所在位置，随后立即驱车赶往现场。由于当时台风正面影响海经区，桥面风力强劲、能见度较低，救援途中，王先生的电话一度无法接通，给现场搜寻增加了难度。

到达桥面后，民警沿桥面徒步寻找。

“风特别大，人站着都不太稳，雨打得眼睛几乎睁不开。”参与救援的民警翁俊伟回忆。经过搜寻，民警最终在大桥中段护栏旁发现了蜷缩在地的王先生。

此时，王先生全身已被雨水淋透，在大风中不停发抖，体力透支，已无法继续行走。民警立即上前搀扶，将其带离桥面，并护送至警车内避险。

当天王先生在龙湾永中办完事后，因受台风影响，道路临时封控，一直未能打到返程车辆，便决定徒步返回海经区。随着夜间风雨不断加大，他在途中迷失方向，误上北口大桥，越走越远，最终因体力不支被困桥面，只得报警求助。

经检查，王先生身体并无大碍，目前已得到妥善安置。

警方提醒，台风天气期间，桥梁、沿江沿海等开阔区域风力较大，存在较高安全风险，市民应尽量避免外出，不要冒险步行通过桥梁等危险区域。如遇紧急情况，请及时报警求助。

来 源：温州都市报

原标题： 海经区

男子被困瓯江北口大桥 民警12级狂风中冒雨搜救

记者 谢树华 通讯员 曹乐 金婷婷

本文转自：温州新闻网 66wz.com