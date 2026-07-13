温州都市报 2026-07-13 08:31:49

台风“巴威”过境，洞头海域风浪汹涌，海上大黄鱼养殖迎来严峻考验。庆幸的是，鹿西乡子母网箱基地50多万公斤养殖大黄鱼此次成功扛住台风冲击。

温州网讯 台风“巴威”过境，洞头海域风浪汹涌，海上大黄鱼养殖迎来严峻考验。庆幸的是，鹿西乡子母网箱基地50多万公斤养殖大黄鱼此次成功扛住台风冲击。

为何能经受如此考验？洞头黄鱼岛海洋渔业集团负责人郑祥武昨天向记者介绍，在外海开展大黄鱼养殖，往年每逢台风过境，面对狂暴风浪，传统养殖模式很难依靠人工抵御自然风险。为稳步扩大深远海养殖规模，企业投建大型子母网箱基地，提升设施抗流、抗风浪性能。

“这套子母网箱既能保留外海优质自然生态，又能有效缓冲巨浪冲击，减少急浪对鱼苗、成鱼造成的不利影响。”郑祥武说，“从11日晚6点海区风浪达到峰值，我们全程紧盯监控画面实时监测。结合实时视频监测情况判断，整套海上养殖平台运行平稳，场内68个子网箱均未出现破损、移位问题，由此判断50多万公斤养殖大黄鱼已成功扛住台风冲击。”

“目前海域海水浑浊，且当前海上通行尚未解禁，我们暂时无法登网箱实地勘察。”他坦言，“大风大浪之下大黄鱼受到惊吓，四处冲撞网箱，部分鱼儿可能会出现擦伤，这属于台风天气里的正常损耗，整体损失可控。”

郑祥武表示，台风期间，工作人员依托海上智能监控平台实行24小时不间断值守，实时掌握海上养殖设施状态。下一步，待渔业管理部门解除海上出行管控后，将第一时间搭乘船只登检网箱，排查锚泊、网衣、浮体等全套设施受损情况，尽快恢复深远海大黄鱼标准化养殖生产。

来 源：温州都市报

原标题： 洞头50多万公斤大黄鱼“挺住了” 温州新型网箱经受台风实战考验

记者 林吉祥

本文转自：温州新闻网 66wz.com