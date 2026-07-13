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清理家园 加快复产安居

温州日报 2026-07-13 08:31:54
台风过后，当地群众迅速开展环境冲洗、设施修复等自救工作，全力尽快恢复生产生活秩序。

温州网讯  受台风“巴威”影响，我市永嘉、乐清等地遭受强降雨、大风天气，部分地区发生积水、大棚坍塌等次生灾害。台风过后，当地群众迅速开展环境冲洗、设施修复等自救工作，全力尽快恢复生产生活秩序。图为乐清石斛种植户整修覆膜、永嘉党群清理镇街环境和居民冲洗家园。

来　源：温州日报

原标题： 清理家园 加快复产安居

记者　苏巧将 徐再杰 摄

本文转自：温州新闻网 66wz.com

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