温州都市报 2026-07-13 08:31:48

7月12日中午，鹿城三乐亭爱心志愿者精心制作的700份爱心盒饭，被送至市区五马街道、双屿街道等多处临时避灾安置点。截至当日中午，该志愿团队已连续三天坚守防台保障一线，为千余名避险群众提供免费热餐、暖心茶水等便民服务。

温州网讯 7月12日中午，鹿城三乐亭爱心志愿者精心制作的700份爱心盒饭，被送至市区五马街道、双屿街道等多处临时避灾安置点。截至当日中午，该志愿团队已连续三天坚守防台保障一线，为千余名避险群众提供免费热餐、暖心茶水等便民服务。

当日上午8点多，记者走进三乐亭看到，志愿者们刚结束早餐配送任务，来不及休整，便马不停蹄地开始分拣食材，筹备午饭。“今天凌晨2点，我们就起来煮了10来桶绿豆粥，送到各点位；中餐盒饭我们准备了红烧肉、温州鱼饼、青椒炒土豆、大蒜炒豆腐干等四菜一汤。“三乐亭负责人蒋进福表示，此次防台爱心保障服务，涵盖五马街道、双屿街道等市区核心区域，辐射温州国际会展中心、温州二中、广场路小学、双屿小学、温州市第二十三中学等多处避灾安置点位，志愿者们全力保障转移群众的一日三餐和日常需求。

“针对不同安置点的人员特点和实际需求，我们推行精细化、差异化服务。”蒋进福介绍，会展中心安置点人数最多、人员最为集中，有1000多名转移群众，饮水需求大，为此专门配备了10个专用茶桶，全天候持续不间断补给热水、供应伏茶、红茶；对于五马、双屿、南郊三个街道的临时避灾点，则坚持每日定时配送三餐，有时还增设夜宵服务。“安置点里有不少外来务工人员，饮食习惯偏辣，我们还特意每天调整菜品、增设辣味菜式，尽量让所有人都吃得满意、吃得舒心。”据了解，三乐亭每日每餐配送量均超过1000份，连续三日累计超万份。

“只要安置点不撤，我们的服务就不停。”蒋进福告诉记者，这几天每天都有30余名爱心志愿者在岗，汇聚了各村的青年志愿者，也有菜篮子集团的爱心人士。”全体志愿者实行轮班值守制度，从早忙至深夜，除配送餐食、补给生活物资，还主动化身“跑腿员”，第一时间回应、解决群众的各类诉求。

来 源：温州都市报

原标题： “只要安置点不撤，我们的服务就不停！”

三乐亭志愿者三天为避灾群众配送爱心餐食超万份

记者 林吉祥

本文转自：温州新闻网 66wz.com