温州日报 2026-07-13 08:31:54

乐清是“中国铁皮石斛之乡”，其中大荆、雁荡等乡镇种植面积较大。昨天中午，随着台风“巴威”的影响逐渐减弱，当地种植户纷纷下田自救。

乐清市雁荡镇，当地一种植户正忙着收拾遭受台风破坏的养植大棚。 记者 郑鹏 摄

温州网讯 乐清是“中国铁皮石斛之乡”，其中大荆、雁荡等乡镇种植面积较大。昨天中午，随着台风“巴威”的影响逐渐减弱，当地种植户纷纷下田自救。对许多种植户而言，这场台风撕碎的不仅是遮阳网和薄膜，更可能让棚内价值数百万元的铁皮石斛种苗毁于一旦。抢救，刻不容缓。

据乐清市铁皮石斛产业协会周婷介绍，虽然当天尚未完成全行业受损情况的统计，但与2019年超强台风“利奇马”相比，此次损失已属较轻，绝大多数种植户在台风过后一早便已主动投入抢修。由于协会在台风来临前开展了引导种植户提升苗床、加固设施等一系列防范措施，此次受损主要集中在遮阳网等表层设施上。对于受损较为严重的种植户，协会后续将积极对接经验丰富的大户或专家，提供一对一的技术指导和结对帮扶，帮助他们在最短时间内恢复生产。

老种植户

风未停 人已动

昨天下午1点，记者在大荆镇金山村的一个种植基地看到，大棚内遮阳网多处破损。种植户吴纪敏正攀上棚顶，拆除受损的遮阳网，妻子和儿子在下方接应整理。

“石斛苗晒不得太阳，风还没完全停，我们就赶过来了。”吴纪敏说，他当天清晨6点就带着家人赶到基地，次日还将有十多名帮手到位，力争尽快修复大棚。

吴纪敏种植铁皮石斛已有十五六年，是经验丰富的“老抗台”。台风来临前，他提前把塑料薄膜全部收掉，“否则整个大棚都会被掀飞”。尽管如此，基地仍有半数的遮阳网被狂风损毁。他的基地有20多亩，此外在云南还有百来亩规模。

在附近另一处基地，种植户马式海同样忙于自救。他的20多亩基地里，除了遮阳网受损，不少附生在梨树上的石斛也被风雨打落。马式海的妻子正用麻绳将掉落的石斛一株株重新捆扎回树干。“这两天要抓紧整修，把损失降到最小。”马式海坦言，铁皮石斛种植最怕天灾，加之近年价格不景气，他的种植面积也在逐渐缩减。

新入行者

网难买 苗难保

位于雁荡山脚的辉茂铁皮石斛基地，灾情更为揪心。30多亩、110多个大棚，台风过后满目狼藉——塑料薄膜被撕成碎条，圆丝遮阳网几乎尽数破损，棚内铁皮石斛成片倒伏。更致命的是，铁皮石斛是喜阴植物，如果两天内不能恢复遮阳，价值数百万元的种苗岌岌可危。而合伙人黄茂和张辉，刚接手这个基地两个月。

“光是棚体损失就超过二十万元，人工费还没算进去。”黄茂声音沙哑，从台风前夜起便连轴转忙碌，到现在，一分钟都没合过眼。大棚外层薄膜和内层遮阳网几乎全毁，部分虽可暂时拉回应急，但远远不够。自救窗口期只有两天，可更大的难题是缺资金、缺物料——黄茂打遍了电话采购遮阳网，缺口最少还要二十万元，而眼下“身上只有几万块钱，借不到就是真的没办法了”。本地买不到大尺寸薄膜，外地调货一时也到不了，只能高价购买应急。台风过后还必须进行杀菌消毒，“这一项下来又是几万元的开销”。

黄茂和表弟此前在外地做生意，因行业不景气返乡转投农业，不料接手仅两个月便遭遇如此重创。“真的不知道该说什么。”眼下，工人们只能先将尚可使用的遮阳网重新拉回棚顶，小工难寻，一切只能自己动手。

基地管理员鲍洪权在这个基地已干了六年多，亲眼见证了铁皮石斛价格行情起伏：近几年铁皮石斛每斤价格滑至两位数。对于黄茂来说，前期投资已经投入，唯有咬牙坚持。

心急如焚的黄茂向社会发出求助：如有企业或爱心人士能够提供遮阳网等物资援助，或有意对接帮扶，可直接与他联系：13682989875。

来 源：温州日报

原标题： “铁皮石斛之乡”抢救进行时 新种植户黄茂向社会求助遮阳网等物资

记者 黄伟 徐再杰 包蓉蓉

本文转自：温州新闻网 66wz.com