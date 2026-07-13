永嘉下日川村村民微信群8小时防台记录：这一夜，大家无眠却心安

温州都市报 2026-07-13 08:29:11

昨天上午7时后，永嘉县岩头镇下日川村的村民微信群恢复了平静。在此前的8小时多里，这个村级微信群异常热闹，焦点话题就是防御台风“巴威”带来的风雨威胁。

温州网讯 昨天上午7时后，永嘉县岩头镇下日川村的村民微信群恢复了平静。在此前的8小时多里，这个村级微信群异常热闹，焦点话题就是防御台风“巴威”带来的风雨威胁。

下日川村是永嘉楠溪江狮子岩景区所在地，毗邻楠溪江，又有一条漈下溪穿村而过，暴雨时会有山洪倾泻而下。因此，每临暴雨、台风等极端天气时，该村村民格外担心“水漫金山”。

线上：村民相互提醒注意安全

为防御台风“巴威”，当地政府部门以及村两委，连日来做好了转移、安置等工作，村两委干部持续将有关台风“巴威”信息发到“下日川村村民网格群”，提醒全村人做好防台准备。

“水漫到哪里了？”前晚10时54分，下日川村村民周晓勇在“下日川村村民网格群”里问道。

一会儿，村民周珍回复“离村前公路路面还有四级台阶”，并配上即时拍摄的照片。

10分钟后，有村干部在微信群里提醒：房子位置低的村民，赶紧搬东西。接着，又有多名村民发出注意安全的提醒和台风“巴威”已登陆玉环的信息。

昨天零时过后，一位在该村溪边开店的村民开启了近一小时的洪水水位图文直播。

其间，一名村干部用语音通报全村的洪水情况：当前穿村而过的漈下溪水流湍急，水位暴涨，全村人都不能掉以轻心。

昨天凌晨1时29分，有村民将洪水漫至村前低洼地势的视频发到微信群。部分村民也将自家被洪水淹的照片或视频发到微信群，还附上“水涨得很快”的提醒。

随后，下日川村党委书记周王丰、下日川村原党委书记周永友等人将洪水入村的实时情况用图文的形式直播到群里，提醒村民做好各种防御措施。

昨天上午7时开始，村民纷纷在群里发布洪水逐步退去的信息。

线下：干部群众合力防台自救

周王丰说，7月9日，村里就开始做防御台风“巴威”的相关工作，先后动员转移了该村临近楠溪江边及漈下溪两岸100多户共300多名村民，以及部分房子处于低洼处的村民，被转移安置到村文化礼堂。

“我们住在楠溪江边，也是有几十年的防台经验了，这几天我们一直盯着台风动向，镇、村也多次提醒，11日中午过后，我们就全家总动员，把一楼的家具之类的东西往二楼搬了，一连搬了七八个小时才搬好。”村民周女士家说。

作为楠溪江核心景区的旅游村，竹筏漂流是该村一大特色项目，每年台风季，竹筏的撤离也是一件重要的事情。随着水位不断上涨，当地旅游部门、村两委组织筏工以及志愿者将竹筏往高处拉。

深夜时刻，不少沿楠溪江边而居的下日川村民家中仍灯火通明，他们时刻观察着洪水的动静。

昵称叫“莲”的下日川村民说，他们这排房子是几十间连幢的住宅，她家房子处于中间，前天夜里，她一直坐在楼梯上“守”着洪水。“台风面前，我们要积极行动起来自救，并互帮互助。”性格开朗乐观的她从事餐饮行业，在洪水退去后开始洗洗刷刷，争取早点恢复营业。

据悉，此次下日川村被洪水所淹区域主要是沿楠溪江边和漈下溪两岸地势相对低洼的区域，受淹严重的村民家进水超2米高。

前晚，下日川村两委干部彻夜值守，分小组不间断地在村中巡查，主要查看水位上涨情况，随时开展自救。“由于提前工作准备充分，虽然洪水比较大，但总体上比较平稳，村民的财产损失正在统计中。”周王丰说，“村干部和住在地势平坦的100多户村民，虽然一夜无眠，但干群合力，大家还是很心安的。”

截至昨天上午8时，下日川村的洪水已渐渐退去，受淹的村民开始灾后清理自救工作。

来 源：温州都市报

原标题： 这一夜，大家无眠却心安

——永嘉下日川村村民微信群8小时防台记录

记者 郑俊杰

本文转自：温州新闻网 66wz.com