温州日报 2026-07-13 08:31:56

徐健敏今年42岁，在大荆水利所干了近20年。这么多年抗台值守，他从未缺席。台风当晚，他刚完成一轮夜间巡查。

温州网讯 “要不要上山看看？”

“到山顶上再观察？”

“再往洞口走近些？”

大荆水利所负责人徐健敏如此着急去看的，是新投用的分洪工程。7月11日22时许，距离台风“巴威”登陆不到一个半小时，乐清大荆镇风雨肆虐，让这趟夜巡步步惊心。

徐健敏今年42岁，在大荆水利所干了近20年。这么多年抗台值守，他从未缺席。台风当晚，他刚完成一轮夜间巡查。

同行科员章伟说，他们冒雨巡查了海塘闸口、在建水利工程等四个点位，回到所里已是晚上8点多。

办公室内外俨然两个世界。双层玻璃隔音性能很好，人坐里面，几乎感受不到窗外的汹涌。这比较符合徐健敏此时的心境，“虽然台风来势汹汹，但今年我是最淡定的。”

他的这份“淡定”，源自三方面原因：台风离得这么近了，雨势并没有预想中那么猛，这是一个好的信号；乐清市在去年底完成了所有问题山塘的整治，大荆占了三分之一，“以前这些都是‘定时炸弹’”；大荆分洪工程也在汛期前完成验收，“1.5公里长的石门潭隧洞，最大分洪流量每秒750立方米。20年一遇标准洪水，可分流约四分之一的下泄水量”。

徐健敏坦言，水利工作重在平时。台风来临前的窗口期，就是做好涉水巡查和技术支撑。“得益于水利设施逐年提质升级，在和洪水较量时，我们有了更大的底气。”

说话间，徐健敏接到了乐清市北部地区防台指挥部转来的群众问询——“分洪隧洞是不是已经开始进水了？”

作为一名基层水利人和土生土长的大荆人，他比谁都关心这一新投用水利工程的运行情况，于是带着记者和两名同事一起出发巡查。

大伙刚迈出大门，疾风骤雨便扑面而来，直把人往后推。在路灯的照射下，雨像密密麻麻的银箭，伴随着呼啸的风声在眼前掠过。台风强劲的威力，展露无遗。

一行人先是沿着堤坝，来到百米开外的荆山脚水闸。根据水位监测数据和现场观测，徐健敏认为分洪隧洞尚未进水。为了验证自己的推测，他决定掉头往石门潭卡口的方向查看。

“我们所长做事，向来细心严谨。”2021年入职的夏君军，此前未曾经历强台风，连日跟着徐健敏奔波忙碌。

大荆镇四周环山、中间地势低平，由五条县级河道汇聚的大荆溪，上游溪床平均宽度150米，下游石门潭卡口宽度只有39米。瓶颈式格局致使泄洪受阻，水患多发。

“大荆人被水淹怕了。”徐健敏说，2019年“利奇马”台风带来极端强降雨，洪水漫过防洪堤，使整个镇区沦为水乡泽国，损失惨重。2022年，大荆分洪工程启动建设。

在前往石门潭的路上，狂风裹挟骤雨一阵接一阵，被风压弯的树枝都差点打到头。一行人步行约1公里，走到堤坝尽头，前方黑压压一片，什么都看不见。

夜巡途中，电话接连不断。街道干部与局领导相继来电，关心的问题只有一个——分洪隧洞能发挥多大作用？

“要不要上山看看？高处能俯瞰整片流域。”徐健敏安排同事回所里值守，自己与记者一道往山上走。

山不高，爬了七八分钟就到半山腰。徐健敏拿着手电筒照了一圈，根本看不到卡口的情况，但湍急的水流依稀可见。

“卡口收窄致使水位抬升，洪水大概率已经漫过洞口堰。”徐健敏推翻了先前的判断。

“山顶可以看到隧洞口，要不要上去看看？”显而易见，徐健敏的这句话，并不是一个疑问句。

如果在平时，翻个山头并不是什么难事，但在风雨交加、漆黑一片的山路上，沿途到处是倒伏的树干和滚落的石头，走起来格外费力。而心里最忐忑的是，旁边的树木突然倾倒，把人压住。

还好有惊无险，经过20多分钟的跋涉，顺利到达山顶位置。徐健敏继续用手电筒照了照，还是看不见。这次他的询问，显得有些小心翼翼，“前面的路下去，就是离洞口最近的位置，会不会太危险？”

“都到这里了，继续走吧。”这显然是徐健敏最想听到的回答。

又经过一番险象环生，终于来到那个“最近的位置”，这里可以隐约看到洪水进洞。徐健敏说，分洪隧洞已经开始工作了，但目测大荆溪的水位与堤坝仍有4米左右落差，“应该说问题不大”。

“分洪隧洞有没有进水很关键吗？”

徐健敏的回答让人哭笑不得：“隧洞本来就是用来泄洪的，进水很正常，只不过实地观察一下水位，心里更有数。”

就为了看一眼，前后是1个多小时不顾安危的翻山越岭。

12日一早，徐健敏就给记者发来了信息——“昨晚8点到（次日）凌晨四点，隧洞都实现了分洪。镇区局部低洼地有点内涝，总体有惊无险！”

来 源：温州日报

原标题： 为一句问询携风裹雨翻山找答案 台风夜一位“执拗”的水利人

记者 徐再杰

本文转自：温州新闻网 66wz.com