温州日报 2026-07-13 08:31:54

“幸亏昨晚人撤出来了，不然怕是要没命。”7月12日清晨，龙湾区天河街道中和村一个村民站在自家老屋被吹翻的棚顶前，忍不住发出这样的感叹。

被台风掀翻的棚顶。 天河街道供图

温州网讯 “幸亏昨晚人撤出来了，不然怕是要没命。”7月12日清晨，龙湾区天河街道中和村一个村民站在自家老屋被吹翻的棚顶前，忍不住发出这样的感叹。

屋里的住户因前一晚被及时转移至避灾安置点，安然无恙。

这场转移，来得并不容易。

台风“巴威”预警发布后，天河街道迅速启动防台应急预案，中和村“两委”干部挨家挨户排查、逐门逐户劝导。村党总支副书记陈煜告诉记者，村里老房子多，其中不少建于20世纪五六十年代，台风防御压力大。但这家住户始终不肯离开，对转移抱着侥幸心理——雨不大、风不大，在他看来，台风不过是“狼来了”。

一次、两次、三次……村“两委”干部前后登门六次。从防台四级响应到三级响应，从二级全员待命到一级响应启动，劝导从未停止。陈煜说，村里不少人和这位住户一样，觉得每年台风预报都是“狼来了”，十次动员九次空。

改变发生在7月11日傍晚。入夜后风雨骤然加大。街道和村干部再次冒雨登门，浑身湿透却寸步不退。“我们‘两委’干部把自己的雨衣给了群众，自己淋着雨做工作。”陈煜回忆。这一次，对方终于被感动，同意转移。当晚8时前，他被安全送至天河二小避灾安置点。就在他撤离后不久，那间房屋在狂风暴雨中棚顶被吹倒，直接砸落进屋内。

中和村曾经历过水淹之痛。每次台风防御，街道和村干部都不敢有丝毫懈怠。对于今年44岁的陈煜而言，这场台风更是唤起了他刻骨铭心的记忆。1994年8月21日，17号台风裹挟百年一遇的天文大潮和大暴雨侵袭永强沿海，死伤惨重，中和村也一片汪洋，那一年他12岁。“第二天我是坐着木盆划水出门的，那个场景我一辈子都忘不了。”当年那个在水中惊恐张望的少年，如今成为守护村民平安的村干部，更懂得“防在前、撤在前”的分量。

32年，变的是应对台风的能力与方法，不变的是“人民至上、生命至上”的初心。

12日下午，天河街道各村主干道清理工作接近尾声，各村“两委”同步做好避灾安置人员的回迁引导工作。

“其实这些都是我们应该做的事情。”陈煜反复说，防台工作就是宁可十防九空，不可失防万一。他同时提到，这次台风万幸没有遇到天文大潮，下一场台风来会怎样，谁也不知道，但保持警惕永远是防台的关键。

来 源：温州日报

原标题： “幸亏昨晚撤出来了！” 龙湾一房屋棚顶被掀前住户成功转移

记者 陈圆圆

本文转自：温州新闻网 66wz.com