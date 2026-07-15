温州日报 2026-07-15 08:33:38

随着台风“巴威”远去，全市在建重大项目陆续按下“重启键”，建设现场机器轰鸣，施工人员争分夺秒抢抓进度，全力以“复”跑出加速度。

七都二桥施工人员正在做复工前的准备工作。 采访对象供图

温州网讯 昨天上午，温州七都二桥南岸施工现场，施工人员重新扎紧被台风推倒的围栏，进入围堰检查排水堵漏，抓紧做好复工前的最后准备。随着台风“巴威”远去，全市在建重大项目陆续按下“重启键”，建设现场机器轰鸣，施工人员争分夺秒抢抓进度，全力以“复”跑出加速度。

“所有排查出的隐患必须全过程闭环整改，严格依据上级指令验收签认，方可复工。”七都二桥一标段项目部现场负责人介绍。项目部坚决落实“隐患不消除、绝不复工”原则，管理人员优先对驻地房屋结构、水电线路及周边地质进行全覆盖检查，确认无次生灾害风险后，方组织人员有序回撤。随后，对大型机械设备、临时用电系统、水上围堰结构及承重支撑体系展开拉网式排查，重点检查栈桥桥面连接牢固度、护栏基础冲刷情况、围堰锁扣止水效果及结构变形部位，及时加固薄弱环节。目前，水中围堰已基本完成排水作业，为全面复工扫清障碍。

作为连通滨江商务区与温州国际未来科技岛的关键性交通工程，七都二桥全长约2.06千米，总投资23.2亿元，采用双层设计，上层为双向六车道机动车道，下层专设非机动车道和人行道，并规划观景平台。该项目也是全国首例七跨连续上承式与中承式组合系杆拱桥，以7个“大波浪”造型为标志。目前，七都二桥已进入主桥墩施工关键阶段，陆域引桥承台、墩身全部完成，江域引桥和主桥围堰、承台施工正全面铺开。

在府东路过江通道鹿城段项目现场，江边履带吊车正在进行拔桩作业。“我们是13日早上复工的，前期检查已经达到复工标准。”建设单位项目负责人林余豆介绍。台风期间，该项目提前落实围挡拆除及加固、排水疏通、设备防护、物资储备等防台措施，全部工人按街道安排转移至永嘉中学附属中学安置。目前，永嘉段已完成盾构始发井主体结构底板浇筑、车架段土方开挖及局部垫层浇筑；鹿城段完成接收井地连墙施工、明挖段基底加固及工程桩施工，防洪堤原灌注桩及管桩拔除等。林余豆表示，当前正争分夺秒推进主体结构施工，下一步将重点推进盾构机进场作业，全力冲刺年度建设目标。

记者从市发展改革委获悉，今年上半年，996个温州市“百项千亿”重大建设项目预计完成投资超1160亿元，完成年度目标任务的75%；其中，255个计划开工项目已开工191个，开工率75%，投资完成率及开工率均超时序进度。

来 源：温州日报

原标题： 温州重大项目全力以“复”赶工期

上半年，温州市“百项千亿”重大建设项目预计完成投资超1160亿元

记者 张晨 实习生 祁思彤 通讯员 黄伟增

本文转自：温州新闻网 66wz.com