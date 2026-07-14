温州发布 2026-07-14 08:40:00

台风“巴威”正逐步远离

风雨过后

温州在雨霁云开的晨光里

按下“恢复键”

这份从容有序的背后

是“守城人”的彻夜坚守

是“暖心人”的温情相助

还有温州这座城市的乐观与坚韧

以及更多的你

用理解与配合

让这座城市多了一份从容

致敬每一个守护温州的人

风雨中

有人为我们守护

“这样太像作秀了，还是不要拍我了。”在苍南霞关，镇宣传委员赵蓓蕾摆手躲开采访镜头。通宵转移群众，只睡了两个小时的她动容地说：“哪怕只有1%的危险，我们也希望大家能安全转移。”

她“躲镜头”的画面

引发无数网友点赞

1%，这是风雨逆行者心中绝不肯松动的底线

连日来

“赵蓓蕾们”奔走在城市的每个角落

守着村子、护着堤岸

只为在台风袭来的前一刻

将最后的“1%”彻底清零

“多亏村干部叫我转移。”在永嘉县，台风“巴威”引发山体滑坡砸中民房，所幸两位老人已提前转移安置。

在瑞安市陶山镇，均岙村党支部书记华标入户排查风险。面对不愿转移的96岁独居阿婆，他没有强硬劝说，而是用方言话家常，一句“你是村里的宝贝”戳中人心，让阿婆笑着答应等子女来转移避险。

12日0时前后，台风“巴威”在温州乐清市清江镇沿海再次登陆，就在台风登陆的半小时前，乐清西门岛上，完成了一场与台风的极限赛跑。

这样的守护，随处可见

龙湾永中街道干部背送高龄老人安全转移。

瑞安北麂山灯塔“守塔人”杜忠良，这些天，他照常巡检、瞭望，像过去36年里的每一个日夜，在狂风暴雨中竖起一道回家的路标。

平阳麻步镇西岙村巡查员在例行巡查中，劝返了多名从安置点擅自返回家中的老人。

风雨中

有人与我们携手并肩

这场风雨里

没有旁观者

只有同舟共济的“我们”

泰顺县凤垟乡李垟村“老书记”主动请缨，与现任村党支部书记合力复盘往年经验、排查风险隐患、转移安置群众，共同守护群众安全。

文成村民自发为安置点群众煮热饭菜。

这样的故事，在许多地方上演

鹿城区的三乐亭志愿者连续三日为避灾群众配送爱心餐食。

在鹿城区松台街道郭公山社区避灾安置点——百里路小学内，社区网格员及红日亭公益慈善会义工们正在分发热腾腾的盒饭。

洞头区大门镇豆岩村避灾安置点内暖意融融，转移安置的村民围坐一起共享热乎饭菜。

永嘉县瓯北街道的青年志愿者们穿梭于老旧楼栋与低洼地带，开展地毯式入户宣传与拉网式隐患排查，提醒居民清理杂物、紧固门窗，将隐患“清零”在台风来临之前。

龙港市各级团组织动员数百名青年志愿者投入防汛抗台工作。

温州市“一呼百应”安全服务团文成县雷霆应急救援分团持续下沉乡镇，覆盖铜铃山、玉壶、南田、二源、珊溪等地，积极参与防台防涝工作，协助配合政府，转移风险区域村民，制作沙袋，到各个重要点位设沙袋防洪堤，进乡镇排查风险。

风雨中

有人把日子过出了从容的滋味

台风天里

温州人有一套自己的“生活哲学”

温州95后女村官“抱电线杆”，用一口“刘伯温能听懂”的方言，拍摄防台宣传视频火出圈，“村里七八十岁的老人都刷到了！”

海经区昆鹏街道避灾安置点，群众自发健身，用笑容驱散风雨。

鹿城滨江会展中心安置点里悠闲练起八段锦，风雨再大，心安即是家。

温州市新闻传媒中心记者在台风现场播报，一把捞回被台风刮走的眼镜，嘴上从容淡定，手上极限抢救，反应速度完胜风速，这就是一线记者的风采。

这样乐观的心态

写进温州人的日子里

洞头避灾安置点温情满满。不少工人来自湖南、贵州，头一回经历台风，点位特意准备了9部影片——红色故事、科技纪录片、台风防灾科普轮番播放，大伙儿聚在一起观影聊天，紧张情绪渐渐松了下来。

龙湾状元三小安置点开设健康义诊服务——为安置人员测量血压、提供基础健康咨询，把健康守护直接送到群众身边。

瑞安桐浦镇避灾点的手工课，让37名转移儿童忘了台风。

太多温暖动人的瞬间

照亮了这座城市

台风带走了风雨

带不走温州沉淀下来的温度

从红马甲穿梭在老街深巷劝导转移

到专业救援队参与备勤、整改隐患

从应急物资的高效调配

到避灾安置点的热乎饭菜与暖心陪护

他们用最朴素也最坚实的行动

守护着万家灯火

他们是基层党员干部

是社区工作者，是网格员

是志愿者

更是台风中最可爱的人

这些温暖动人的瞬间

都悄悄融进了温州的街巷

成了这座城市最柔软的底色

返家的居民露出灿烂的笑容。

风雨过境，温州无恙

感谢所有

奋战在防汛防台一线的“守护者”

感谢每一位

积极配合防汛防台工作的市民朋友

每一次风雨过后

温州依旧从容有序

温暖如常

这是我们的温州

来 源：温州发布

原标题： 风雨中携手守护，每一个你都很了不起！

本文转自：温州新闻网 66wz.com