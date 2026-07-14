温州日报 2026-07-14 09:40:14

无论你是向往山林康养的旅人，还是偏爱静谧的避暑者，抑或是钟情艺术的文艺青年，这个夏天，温州总有一剂“凉”方适合你。

芳庄乡黄金坳村一角，古木林立。 翁卿仑 摄

圣井山石殿群。 翁卿仑 摄

温州网讯 当气温一路攀升至35℃以上，温州却悄悄藏着一个清凉的夏天。今年暑期，我市聚焦乡村避暑、康养休闲、文博特展等主题，联动全市景区、文博场馆与特色街区，推出超百场特色文旅活动，构建起“日间可游览、夜间可体验、全域可联动”的全时段文旅生态。

无论你是向往山林康养的旅人，还是偏爱静谧的避暑者，抑或是钟情艺术的文艺青年，这个夏天，温州总有一剂“凉”方适合你。

枕山眠云 康养胜地享清凉

盛夏时节，寻一处高山林海避暑康养成为不少市民的首选。

日前，省林业局、省文旅厅联合发布《浙江省暑期“浙里山居”康养与避暑度假指引（2026）》，我市苍南玉苍山，瑞安圣井山景区、芳庄乡黄金坳村、林川镇燕子窝等6地成功入选，其中瑞安独占三席，为市民游客提供了官方认证的清凉地。

苍南玉苍山主峰海拔921.5米，森林覆盖率高达96.66%，盛夏日间均温低于25℃，是名副其实的“天然氧吧”，既可徒步探幽，也可体验悬崖茶咖、山林露营等新玩法。值得一提的是，玉苍山已永久免费开放，让清凉更添一分自在。

瑞安三处入选地同样各具风姿。圣井山景区位于马屿镇，主峰海拔748.6米，视野开阔，现存圣井山石殿、玉皇塔等文物古迹，是浙南地区现存年代最早、规模最大、保存最完整的石材建筑，属国家级文物保护单位。藏于高山云海间的芳庄乡黄金坳村，海拔560余米，森林覆盖率高达88%，村中古民居连片，并依托树龄超1200年的全省苦槠树王等古树名木资源，打造了民宿集群——“黄金坳二十四山舍”，配套乡野餐厅、咖啡馆以及黄金天梯、仰天河露营基地等。而在福泉山森林腹地，林川镇燕子窝则以“归隐山林”为主题，建起集住宿、咖啡、观景、露营于一体的综合康养空间。30余间客房隐于山林，悬崖咖啡馆、露天泳池、机车营地、观星平台一应俱全，其中云岫燕居民宿曾获“浙江省最美民宿”提名。

除官方推荐的康养避暑地外，我市各地还端出了丰盛的夏日山野纳凉大餐。泰顺推出“来泰顺·消消夏顺顺气”系列活动，打造三大主题产品——“山野嬉凉·顺夏潮玩”涵盖南浦溪戏水、飞云湖水上嘉年华、矿坑冰城泼水节等亲水体验；“非遗宋韵·顺夏雅集”汇聚廊桥宋韵市集、古厝汉服纳凉季、茶园清凉茶会等文化场景；“夜享泰顺·顺夏夜游”推出云岚牧场萤火奇幻夜、廊桥星空音乐会、古村竹床夜话等沉浸互动，让游客在山水间尽享惬意夏日。

当夜幕降临，全市还布设超千个“文艺赋美”点位，园博夜游、塘河夜画、灵峰夜游等项目点亮了温州的夏夜浪漫，为市民游客提供丰富的夜间休闲选择。

栖心观展 艺海拾珍品清凉

若想避开户外的暑热，温州的室内文化空间同样精彩纷呈，让心灵在艺术与书香中觅得一方清凉。

今夏最令人瞩目的文化盛事，当数温州罗丹艺术中心的正式开馆。作为法国罗丹博物馆授权的全国地级市首座罗丹艺术中心，坐落于七都龙形公园内的场馆本身就是一处艺术与自然交融的所在。开馆大展“鲸起穹宇——罗丹中国展”共展出70余件欧洲顶级雕塑珍品，其中包括《行走的人》《吻》等55件罗丹经典原作。展览以“鲸起穹宇”为叙事意象，串联起罗丹艺术变革的三个阶段，让观众沉浸式走进大师的创作世界。该展览将持续至9月30日，配套咖啡厅已开放，馆园一体的格局让观展之余还能漫步公园，享受半日清凉。

全市各大文博场馆也端出了丰盛的夏日文化大餐。温州市图书馆推出“杜莱互动艺术展”，将天马行空的互动体验搬进二楼展厅，户外小树林里还藏着杜莱风格美术展，让阅读与艺术在自然中相遇。温州博物馆将于7月中旬推出《风尚与变革——近代百年中国女性生活形态掠影》，温州美术馆呈现《墨韵瓯江 笔渡海峡——两岸书画交流展》，乐清博物馆的剪纸邀请展、龙溪艺术馆的青年艺术家群展也各有看点，满足不同观众的艺术品位。

演出市场同样好戏连台。温州大剧院、东南剧院、高新文化广场及平阳艺术中心等地标场馆，七月将密集推出儿童剧、音乐会、芭蕾舞剧、脱口秀、昆剧、婺剧等近二十场多元演出，涵盖亲子家庭、年轻潮流、传统戏迷等各类群体，让市民在清凉的剧场里度过一个充满艺趣的夏天。

来 源：温州日报

原标题： 纳凉 康养 艺术展 温州解暑有“凉”方

记者 冉梦蝶

本文转自：温州新闻网 66wz.com