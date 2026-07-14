加强清障保洁，温州园博园“焕新”迎客
瓯海新闻网 2026-07-14 10:22:00
温州网讯 连日来，瓯海区加强温州园博园周边道路清障和环卫保洁，为园区恢复开放保驾护航。洒水车、雾炮车、清扫车等环卫机械联合作业，环卫工人对园区周边道路、人行道进行细致清扫，确保园区以整洁有序的面貌重新迎接市民、游客。
7月13日，温州园博园已恢复对外开放。园区内观光车、游船等运营项目及各类商户门店同步恢复正常服务。目前，园内局部区域尚有少量清理作业仍在收尾中，由此可能给游览带来些许不便，请广大市民、游客予以理解和支持。
来 源：瓯海新闻网
原标题： 加强清障保洁，园博“焕新”迎客
作者 王斌
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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