潮新闻客户端 2026-07-14 09:40:16

作为园博园的“运营体验官”，她正带领团队，将这片园林从“展会现场”转化为“城市生活客厅”。

盛夏，第十五届中国国际园林博览会的主会场——温州园博园，人气持续火爆，园内更是“人从众”，八方游客从各地奔赴而来，共享绿色生活。

据官方统计，自4月15日正式开园以来，温州园博园人气如潮，特别是“五一”假期，五天时间累计接待游客116.1万人次，其中首日35.6万人次直接刷新了温州单个景区单日接待量纪录。当前，正值“CHILL 一夏”暑期潮玩季，日夜皆游人如织，尤以‌夜游时段‌最为拥挤。

温州园博园游人如织 共享联盟·瓯海 王斌 摄

然而，当游客们沉醉于“一步一景”的江南园林时，很少有人注意到，在这宏大的园林画卷背后，有一位女性正以她独特的视角和细腻的笔触，为这座静态的园林注入流动的“她力量”。

她就是夏自深——温州克莉丝汀文化传播有限公司总经理、温州市女企业家协会副会长，同时也是温州园博名屿文旅运营有限公司的负责人。作为园博园的“运营体验官”，她正带领团队，将这片园林从“展会现场”转化为“城市生活客厅”。

“我们不仅是运营者，更是美好生活的缔造者。”在园博园的瓯越馆，我们见到了一身红衣的夏自深，她是这样定义自己的角色。

为此，她和团队为园博园制定了一份详尽的运营蓝图：每年策划300多场大小活动，打造6大主题IP。从草地音乐节到创意市集，从亲子户外运动到沉浸式文化体验，夏自深试图通过音乐、市集、运动等多元载体，打破园林的围墙，让园博园成为一个业态丰富、生态共生、价值永续的城市魅力园区。

作为在温州商界深耕多年的女性，夏自深身上有着鲜明的地域烙印。提及温州女企业家，人们往往首先想到的是“敢为天下先”的闯劲。但在夏自深看来，温州女性的力量远不止于此。

“我认为温州女性身上最宝贵的特质是共情细腻、坚韧包容。”夏自深在采访中如是说。

这是一种“刚柔并济”的智慧。在商海搏击中，她们拥有不输男企业家的果敢与魄力，敢闯敢拼；但在回归生活与家庭时，她们又能展现出精致温润、时尚美好的一面。这种独特的双重特质，成为了夏自深在文旅运营中的核心竞争力。

游客在温州园博园葳蕤馆游览 共享联盟·瓯海 王斌 摄

“女性会更敏感、更细腻，会更多考虑从亲子、家庭、生活的方面，去迎合市场。”夏自深敏锐地捕捉到了这一点。在策划园博园的活动时，她不仅仅是在考虑商业回报，更多的是在思考：这里是否适合孩子奔跑？这里是否能让年轻情侣驻足拍照？这里是否能让一家人在周末找到归属感？

这种基于“共情”的决策逻辑，让她的运营方案少了一分商业的生硬，多了一分人文的温度。她眼中的温州女性，既有“知行合一”的执行力，又有“亲和共情”的感染力，这正是当下文旅产业最稀缺的品质。

如何让拥有千年历史的园林文化，在Z世代年轻人心中“活”起来？这是夏自深一直在思考的问题。

“通过更有创意、互动和感染力的表达方式，宣传本土文化。”夏自深的答案是：创新。

受访者供图

传统的园林宣传往往侧重于历史典故的堆砌，而夏自深则主张用年轻人的语态去讲述温州故事。她希望通过引入潮流文化、互动装置和社交媒体传播，力争让园博园成为年轻人愿意来打卡。

从花艺设计起家，到深耕婚庆文化，再到如今操盘城市级文旅地标，夏自深的每一次转身，都伴随着对美的追求和对市场的深刻洞察。“让更多年轻的朋友在周末、节假日，无论晴天雨天，都愿意来园博园逛一逛，走一走。”这不仅是她的愿景，也是她工作的动力。

来 源：潮新闻客户端

原标题： 人气火爆！园博园出圈背后，离不开这位温州女企业家柔情“助攻”

记者 叶小西 刘琨

本文转自：温州新闻网 66wz.com