台风“巴威”影响渐弱 温州海事有序组织船舶疏港复工复产
今年第9号台风“巴威”继续北上，对浙江沿海水域影响逐步减小。根据台风态势及走向，浙江海事局于7月13日9时起结束防台应急响应。
海事与航保部门对航标进行检修
目前，温州近岸海域浪高已减小到2.5米以下，温州海事部门有序组织船舶疏港，积极推进复工复产。
执法人员组织避风船舶按照“先大船后小船，先出港后进港”的原则有序开展船舶疏港，同时优先组织重点物资运输船舶、客渡运船舶等用于民生保障船舶复工复产。
海事执法人员检查缆绳
针对重点航道、锚地及船舶集中避风区域、施工水域等关键水域开展巡航巡查，逐一排查台风遗留的通航安全隐患，为复工复产筑牢坚实的安全屏障。航海保障部门也迅速开展风后应急恢复。依托航标遥测遥控、CCTV监控系统，精准摸排设施受损点位，高效恢复助航设施，保障沿海水上通航安全。
海事执法人员对港区巡航
目前，温州65艘客船已归位，客渡运航线逐步恢复运营，20个水上施工作业项目恢复正常生产作业，在锚地避风的船舶陆续疏散出港。海事部门将持续加强交通组织调度和通航秩序维护，优先保障群众水上出行和民生物资运输。
来 源：潮新闻客户端
作者： 郑元茹 尤川川 记者 汪子芳
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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