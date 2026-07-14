温州日报 2026-07-14 09:43:25

温州市省级非遗代表性传承人总数达277人，居全省第二。

温州网讯 近日，浙江省文化广电和旅游厅公布第七批省级非物质文化遗产代表性传承人名单，温州共有48人入选，涉及民间文学、传统音乐、传统舞蹈、传统戏剧、曲艺、传统体育、游艺与杂技、传统美术、传统技艺、传统医药、民俗等10个类别。至此，温州市省级非遗代表性传承人总数达277人，居全省第二。

吴尧辉黄杨木雕作品《赏乐》

从类别分布来看，传统技艺类入选人数最多，共有17人，涵盖温州瓯窑烧制技艺、木活字印刷技术、木拱桥传统营造技艺、平阳漆器制作技艺、肉燕制作技艺等多个国家级、省级非遗项目。其中，瑞安木活字印刷技术传承人王法万、泰顺木拱桥传统营造技艺传承人吴学养和赖永斌等名列其中。王顺发船模技艺、永嘉麦饼制作技艺、平阳头发吊灯制作技艺、夏益锦戏曲盔头制作技艺等具有浓郁地域特色的项目也均有传承人入选，彰显温州传统手工艺的深厚底蕴与活态传承活力。

传统美术类有7人入选，涉及彩石镶嵌、贝雕、乐清黄杨木雕、乐清细纹刻纸、泰顺木偶头雕刻等多个项目。其中，彩石镶嵌传承人缪一川、乐清黄杨木雕传承人吴尧辉、乐清细纹刻纸传承人金伍娒等艺术家榜上有名，展现了温州在工艺美术领域的薪火相传。

传统戏剧类同样亮点颇多，7位入选传承人中既有瓯剧、永嘉昆曲等传统戏曲的代表性人物，也有泰顺木偶戏、平阳和剧、单档布袋戏等民间演剧的坚守者。瓯剧传承人蔡南正、昆曲传承人张玲弟等长期扎根舞台，为地方戏曲的保护传承注入持续动力。

此外，传统医药类5人入选，马氏中医妇科、燛薪堂中医正骨疗法、周氏堂骨伤膏贴疗法、苏吴氏骨伤疗法、永嘉陈氏蛇伤疗法等一批久负盛名的传统医药流派均有传承人上榜；民俗类入选3人，苍南宗谱编修习俗、金乡清明祭、龙港太平龙迎新春等项目传承人入选；民间文学类、传统音乐类、传统舞蹈类、曲艺类、传统体育、游艺与杂技类均有2至3人入选，涵盖了卖技、畲族民歌、拼字龙灯、龙舞（碇步龙）、温州鼓词、嘭嘭咚（渔鼓）、雄奇拳五基法等众多本土特色项目。

据悉，非物质文化遗产代表性传承人是非遗活态传承的核心力量。近年来，我市持续推进非遗保护体系建设，不断完善国家、省、市、县四级非遗名录和传承人认定机制，一批技艺精湛、德艺双馨的传承人脱颖而出。此次48人入选省级非遗代表性传承人，进一步壮大温州非遗传承队伍，为优秀传统文化的创造性转化和创新性发展注入新活力。

来 源：温州日报

原标题： 新增48名省级非遗传承人！温州总数居全省第二

记者 冉梦蝶

本文转自：温州新闻网 66wz.com