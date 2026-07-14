温州托幼一体化迈向“高品质·暖服务”新样态

温州晚报 2026-07-14 09:40:15

近日，记者就此采访张盈，她细数温州托幼一体化从纸面提案落地为遍地“萌宝空间”的鲜活转变。

温州网讯 今年市两会期间，市政协委员、鹿城区教育局学前教育科负责人张盈带着从幼儿园、托班一线摸出来的真实痛点，提交了《关于加快构建“高品质·暖服务”的托幼一体化新样态的提案》。这份扎根日常照护场景的提案，精准点出适托化改造、内涵发展、医育融合三个有待加强的环节。

张盈的这份提案很快被确定为今年的市政协重点提案之一，引起了温州市委市政府的重视。今年6月，由市领导牵头召开重点提案办理面商会，各部门与提案人面对面破题，把这份提案中的基层民生诉求转化为覆盖全市的暖托实策。

近日，记者就此采访张盈，她细数温州托幼一体化从纸面提案落地为遍地“萌宝空间”的鲜活转变。

第一变

经费到位

从“标准缺失”到“萌宝空间”遍地开花

作为一名每天与幼儿园、托班打交道的基层科室负责人，张盈的这份提案源于一线工作的“痛点”。

“普惠托育曾作为市级民生实事项目，2020年~2023年，每班都有资金补助，2024年项目取消后，经费一下子没了，硬件提升就停了。”张盈说，这是她提案里指出的第一个现实难题，也是基层最直接的体感。

如今，这个“断点”正在被连上。

鹿城、洞头、文成三地率先行动，已争取到8000余万元国家级专项资金，用于托班的“适托化”改造。温州市教育局不久前出台了《温州市幼儿园托幼一体化“萌宝空间”改造的指导意见》，为改造定下了“序、暖、宜”的清晰标尺，并表态将通过政策引领、现场培训、专题研讨、组建“萌宝空间”改造指导专家团、联合产教融合托幼一体展示中心等形式，对全市235个改造的“萌宝空间”进行点对点指导，加快改造进度与力度，争取8月底前，全市适托化改造率达到60%以上。

硬件的蜕变是最直观的。温州市第三幼儿园与温州市第十幼儿园以“一扇门”直通自然、“一面镜”认识自我、“一处角”安抚情绪的“三个一”标准，打造出“可视、可及、可感”的如家式成长空间。龙湾区雍锦幼教集团的普西园区，过道不再是冰冷的通道，而是被改造成1米高度的“感官长廊”，嵌入了符合托班幼儿身高、可供触摸和探索的互动墙，真正做到了“让孩子够得着”。

然而，看着这些积极进展，张盈的思考并未止步。采访中，张盈表示，她准备在后续与有关部门的沟通交流中再提建议，希望未来我市能将适托化改造工程纳入市级民生实事项目，同步配套长效资金保障机制，明确“开托班必备资金、稳服务必有补贴”，确保经费持续投入、长效落实。“这需要一任接着一任干。”她语气坚定。

在她看来，解决钱的问题，是托住“幼有所托”转向“幼有优托”的第一步。

第二变

师能进阶

从“凑手转岗”到“读懂萌娃”

张盈在提案中提到的第二个问题，直指托育的“软件”核心——人。

“转岗来的老师，很容易把托班办成‘小班的缩小版’。但实际上，2~3岁孩子的需求，与小班孩子的需求是完全不同的。”张盈点出关键，对2~3岁的孩子而言，回应比教学更重要。他们哭了，你需要读懂情绪；他们不吃饭，你需要辨别是“不愿”还是“不会”。因此，有针对托班教师的专业培训，是必要的，更是必需的。

而在过去的几个月里，张盈欣喜于我市针对托班老师专业能力的系统性提升行动。在制度保障上，由市教育局指导，依托高校成立“托育教育一体服务行业产教融合共同体”和专家团队，并将托班教师的专项培训明确纳入教师年度培训经费体系，与教师“360学分”挂钩，推动专业化培养的常态化。在操作指引上，我市编制了《温州市2~3岁托班幼儿照护系列指导手册》等实操性工具，指导幼儿园围绕“一季、一日、一刻”进行课程设计，推动照护质量标准化。

在鹿城，托班的师资配置早已跳出“凑人数”的应急状态：全区严格落实“两教一保”标准，把托班师幼比精细优化到1:5.2，让每个2~3岁的孩子都能得到更充足的照料与回应。当地还创新了“影子跟岗”“同伴互学”等接地气的实境研修模式，专门设置了托育教研员岗位，带着老师们在日常带娃的真实场景里练本领——学会读懂孩子的小动作、接住他们说不出的小情绪。截至目前，全区托育保教人员素养提升工程已累计培训约2800人次，504人拿到了高级保育师证书，所有托班教师都实现了“教师资格证+保育师证”双证上岗，托育服务的专业底气越来越足。

这种改变带来的成果是让幼教从“保教”转向“保育”。在温州市第二十七幼儿园，老师们正实践着一种“回应式”的照护节奏，从依赖教师个体经验转向基于观察与证据的专业判断。通过“五环链”实践，在生活照护中读懂幼儿需求，借助视频教研、双视角观察和“云慧玩”平台积累发展证据，并将回应延伸至家庭，形成协同支持。在温州市第二十五幼儿园则依托全新的“萌宝空间”环境，落地创新“渐进式”入托机制，通过入托前一年亲子早教、入托前一个月家庭伙伴联盟、入园初期半日过渡陪伴的三阶段模式，让孩子在熟悉温暖的环境里平稳完成从家庭到托班的自然融入。

“创设平台提升照护质量这条建议，正在从文字变成课堂。”张盈表示，师资水平的提升虽是慢功，但确立标准、搭建平台，能让实践有了方向和标杆，是推动整体向好的关键一步。

第三变

医育融合

从“签约挂牌”到深度“进场”

若问张盈三个问题中哪个最难推，她的答案始终是：医育融合！“阻力最大，因为它涉及跨部门协作，医生有本职工作和考核体系。”

尽管困难重重，破冰的努力从未停止。“两员一长”（健康顾问员、指导员、副园长）的模式正在全市推广；鹿城区“心育联盟组”携手温州医科大学精神医学院，联合6所实验园与8所辐射园，共同探索以“看见每一个”为核心、医教家三方协同的保育教育新路径；瓯海区13家基层医疗卫生单位已与幼儿园托育部签约，招聘了24名具有本科学历和护师职称的编外卫生保健人员，建成了浙江省首家区级托育综合服务中心，实现“园所+医疗”同楼联动。

“但医育融合最难的不是挂牌，而是扎根。”张盈对形式与实质有着清醒的区分。她表示，健康副园长大多由公立医院的医生兼任，他们本职工作繁重，有自身的绩效考核体系，很难长期“泡”在幼儿园。而温州市第六幼儿园和瓯海区第三幼儿园的实践，恰恰为破解“医育两张皮”的痛点提供了可落地的鲜活样本。

在温州市第六幼儿园，托育工作深度贯彻“如家”理念，融合“科学心育”体系，打造“心有归属、情有依恋”的2~3岁婴幼儿成长家园。园方携手医疗专家团队搭建“三个一”心育支持平台：联动家长、教师、心理专家与妇幼医护开展共创教研，共同识别孩子非语言信号、建立安全依恋；每月开设“看见你·走近你”育儿沙龙，帮照护者读懂孩子行为背后的真实需求；推出一对一倾听服务，为教师、家长做心理能量补给，让照料者先成为情绪稳定的陪伴者。曾经入园时言语少、分离焦虑严重的过敏体质幼儿乐乐，正是在这套“医教家”协同模式下，通过家园同步慢陪伴，逐步打开安全感，如今变得开朗爱表达，实现了孩子与照护者的双向成长。

而在瓯海区第三幼儿园，医育融合体现在该园与瓯海区托育综合服务中心建立的深度协作上，签约儿保医生定期入园坐诊、进班巡诊，幼儿园成了家门口的“迷你儿保站”。“更关键的是，依托温州市‘三朵云’智慧平台的‘云呵护’系统，为每位幼儿建立了包含过敏史、每日饮食、生长曲线的电子健康档案，医生、教师、家长实现数据实时互通。”该园党支部书记江亦舒介绍，面对曾经家庭照护与幼儿园照护脱节的难题，该园依托平台构建了“推送-执行-反馈-优化”闭环，通过向家长智能推送低敏食谱、指导清单，并在线上与医生咨询联动，最终成功让家庭与幼儿园的照护标准达成一致。

“经费可以逐步解决，老师可以慢慢培养，但如果孩子健康和安全的底线托不牢，其他都是空中楼阁。”最近这段时间，张盈更加清楚地意识到，未来的托育之路上，真正“融合”的健康守护网必须越织越密。

目前，全市有托幼一体化幼儿园763所，开设托班班级1044个，在托幼儿近1.5万名。鹿城、龙湾、瓯海成功入选浙江省托育教育一体化改革试点，托育教育一体化改革项目入选市委“小切口、大撬动”改革项目，初步实现从“幼有所托”到“幼有优托”的转变。

来 源：温州晚报

原标题： 从一份提案到满城暖托实策 温州托幼一体化迈向“高品质·暖服务”新样态

记者 陈培培 受访者供图

本文转自：温州新闻网 66wz.com