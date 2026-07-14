走出“宅”与“忙” 园博园连嗨五晚，接力“遇见幸福”

温州晚报 2026-07-14 09:40:15

7月15日~19日，一场专为打破僵局而生的“园博奇妙夜·星遇五重奏”青年交友系列活动，将在温州园博园国际城市展园连续五晚上演。

温州网讯 随着台风“巴威”渐行渐远，天气逐渐转好。风雨过后，更值得走出家门，拥抱夏夜的美好。

7月15日~19日，一场专为打破僵局而生的“园博奇妙夜·星遇五重奏”青年交友系列活动，将在温州园博园国际城市展园连续五晚上演。本次活动由温州晚报青工荟联合瓯海区妇联、温州海经区总工会等多家单位共同推出，涵盖CS镭战、家长相亲会、水岸音乐会、交谊舞会、草坪音乐派对五重体验，让青年在星空、音乐与竞技中自然相遇。

目前活动报名已进入倒计时，首场活动将于明晚开启，其余场次还有少量名额剩余。有意向的青年及家长，请抓紧最后机会。

活动期间，“晚遇十二”婚恋社交平台还将现场设置单身青年资料展示台，资深红娘为你提供专业的婚恋匹配，牵线搭桥。

“圈子小、没时间”

青年与家长的双重困境

在温州一家市直单位工作的小陈，道出了许多体制内青年的心声：“朝九晚五看起来规律，但忙起来加班也是常态。工作之后圈子反而越来越小，每天接触的基本都是同事，想认识新朋友确实不容易。”这并非个例。不少在机关、事业单位或国企工作的单身青年，正面临工作忙碌、社交圈相对固化的问题。

青年的“宅”与“忙”，也牵动着家长的心。“这样的活动应该多办，为我们解决了大难题！”市民陈阿姨在得知“园博奇妙夜”设置了“家长助攻局”后第一时间报了名。她女儿在鹿城一家国企工作，平时圈子小、工作忙，“我们做父母的帮不上什么忙，这次有机会替她把把关，肯定得来。”在2025年瓯海区举办的“秋风十里·恰在瓯海遇见你”活动中，60位家长和100余名单身青年热情参与，不少家长坦言“活动切实解决了他们的需求”。

正是看到青年“走出去难”和家长“想帮忙”的双重诉求，本次“星遇五重奏”应运而生——既为青年设计沉浸式社交场景，也为家长开辟专属“助攻通道”。

“娘家人”搭台

总工会的贴心服务

针对职工“工作忙、社交圈有限”的痛点，海经区总工会将青年交友活动列为年度重点工作之一。“我们这里有一个很鲜明的特点——多元融合的新温州人比较多，大家来自各个省份，本地青年反而较少。”海经区总工会相关负责人介绍道。

说到原因，他认为最核心的就是“没时间”。“大家平时工作都挺忙的，休息时间有限。到了假期，更想约上三两好友聚餐、打游戏，以此来给自己‘充充电’。”

正因为理解职工的难处，海经区总工会始终立足“组织者、服务者、娘家人”的三重定位，致力于搭建轻松、自然的交流平台。“活动以团建游戏和乐队现场表演为主要载体，让青年在愉悦氛围中实现从‘破冰’到‘初识’的自然过渡，尽量降低大家参与的心理门槛。”该负责人表示。

为做好前期动员，海经区总工会充分利用宣传渠道：线上发布报名信息的同时，主动联合海经区团工委，针对职工基数大的单位逐一发送定向通知，实现线上宣传与重点推送相结合，确保各单位应知尽知。该负责人也向青年职工发出邀请：“希望大家能给自己一个机会，走出宿舍和工作间，在园博园的夜色里认识几个有意思的人。”

“走出去才能遇见”

妇联的破题思路

面对婚恋交友困境，瞄准当前人口发展问题，瓯海区妇联近年来致力于将婚恋交友服务多元组合，“一对一”“场景化体验”等设置线上线下不同形式的交友局。据瓯海区妇联相关负责人介绍，为积极培育新型婚育文化，加强对年轻人婚恋观、生育观、家庭观的引导，瓯海区妇联自2023年起打造“缘来瓯海”品牌，发挥妇联“联”的优势，链接各类公益商家，先后在仙岩胤秀、梧田老街、云顶草上等地不同场景中定制婚恋交友活动。“我们会在商场，让男女搭档寻找价格组成‘1314’的商品组合；在泽雅，让大家徒步时一起寻找特定植物……”这些设计的核心逻辑，通过融入文旅、运动、桌游等新场景，帮年轻人先“玩到一起”，让缘分自然发生。

很多青年误以为“参加相亲活动=奔着结婚去的”，心理负担重。实际上，瓯海妇联的活动设计更多是提供一个安全、有趣的社交场景，让青年先走出去、先认识人——至于是否发展成恋爱关系，是下一阶段的事。

五夜五重邂逅 总有一场适合你

第一夜·CS竞技局

7月15日18:00~21:00

园博园国际城市展园IFLA馆

第二夜·家长助攻局

7月16日18:00~21:00

园博园国际城市展园法国馆

第三夜·音乐局

7月17日18:00~21:00

园博园国际城市展园IFLA馆、草坪

第四夜·舞蹈局

7月18日18:00~21:00

园博园国际城市展园草坪

第五夜·嗨放局

7月19日18:00~21:00

园博园国际城市展园草坪

来 源：温州晚报

原标题： 走出“宅”与“忙” 园博园连嗨五晚 接力“遇见幸福”

记者 葛思思/文

本文转自：温州新闻网 66wz.com