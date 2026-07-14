6名电力抢修人员不慎落水，永嘉76岁村民冲入激流救人
潮新闻客户端 2026-07-14 09:40:03
鹤盛供电所抢修队伍的6名工作人员在搭乘冲锋舟横渡溪水时，不慎翻船落水被困。在附近经过的大矼村76岁老党员龚德进目睹有人被困溪水，他凭借对水域的熟悉毅然冲入激流，往返多次将6名抢修人员拉到岸边，最终全员获救。
7月12日，台风“巴威”带来持续强降水，引发永嘉县鹤盛镇大矼村溪水水位暴涨，致使全村断电。鹤盛供电所抢修队伍的6名工作人员在搭乘冲锋舟横渡溪水时，不慎翻船落水被困。在附近经过的大矼村76岁老党员龚德进目睹有人被困溪水，他凭借对水域的熟悉毅然冲入激流，往返多次将6名抢修人员拉到岸边，最终全员获救。
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原标题： 6名电力抢修人员不慎落水，永嘉76岁村民冲入激流救人
记者 谢甜泉
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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