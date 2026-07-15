“长大后，我就成了他们” 温州一家三口在应急救援道路上是并肩作战的战友

温州晚报 2026-07-15 08:33:00

蔡景球2008年加入苍南县壹加壹应急救援中心，一干就是十多年。他的妻子张耀文同样是在2008年加入，夫妻俩一起闯过了无数次救援现场。儿子蔡佳呈2019年加入，成了一名“援二代”，一家三口先后走上了同一条路。

蔡景球父子驰援土耳其救灾

蔡景球全家福

蔡景球、蔡佳呈父子前往救灾路上

蔡佳呈参与公益活动

温州网讯 今年第9号台风“巴威”登陆前夕，苍南县灵溪镇风雨交加。本月11日晚上，00后小伙蔡佳呈一下班就赶到救援现场，他套上雨衣，和父亲蔡景球一起扎进了夜色里。

这样的场景，在这个家庭已经重复了很多年。蔡景球2008年加入苍南县壹加壹应急救援中心，一干就是十多年。他的妻子张耀文同样是在2008年加入，夫妻俩一起闯过了无数次救援现场。儿子蔡佳呈2019年加入，成了一名“援二代”，一家三口先后走上了同一条路。

全家都是救援队员

蔡佳呈小时候对父母的印象，就是“爸爸妈妈经常不在家”。有时候，他半夜醒来，听到楼下有动静，就知道父母又接到任务出门了，把年幼的他留给爷爷奶奶照顾。那时候他不理解，为什么别人都往家里跑，父母要往外跑？他不止一次问过：“爸爸妈妈去哪了？”得到的回答总是差不多——“有人需要帮忙，他们去帮忙了。”

2009年，台风“莫拉克”来袭。蔡景球夫妇外出救援，蔡佳呈和爷爷奶奶被困在家中二楼。楼下仓库已经被淹，蔡景球采购的布料全部泡在水里。蔡佳呈站在窗边朝蔡景球大喊“爸爸快来救我们”，但蔡景球没有上楼，而是和队友一起，先把同村的一位老人送到医院。当时蔡佳呈委屈了很久：“为什么先救别人，不先救我们？”

长大以后，蔡佳呈慢慢懂了，有人在更需要帮助的地方等着父母。他开始理解父母当初的选择，也开始明白“帮助别人”这件事，有时候意味着要先放下自己的事。

2019年，16岁的蔡佳呈决定加入苍南县壹加壹应急救援中心。他说：“从小就跟着爸爸妈妈一起去参加各种公益活动，我自己也想去试试。”蔡景球夫妇有过担心，毕竟他还小，救援工作有风险，但看他态度坚决，张耀文叮嘱他：“既然你想去，就好好做。”蔡景球没有多说什么，只是开始带着他一起出任务。从最简单的后勤做起，搬物资、登记信息、维持秩序，一步一步来。

蔡景球很少跟儿子讲大道理，他信一件事：做给他看，比说给他听管用。

在家是父子出门是战友

2020年新冠疫情期间，蔡佳呈跟着父亲去苍南动车站做志愿服务，检查出站旅客体温和健康码。那个寒假，他白天上网课，课余时间就去动车站。防护服穿在身上不透气，一站就是几个小时，但他没喊过累。之后几年，寒暑假他几乎都在做公益——背着消杀工具去中小学消毒，在县体育馆参与“核酸检测”服务工作。

父亲看着他的变化，从一开始的“不放心”，慢慢变成了“他可以的”。蔡景球发现，儿子做事比他想象中细致。2021年，台风“灿都”影响苍南，父子俩和队友需要一起将县城新区数千人集中转移到6个避灾点，同时协助做好登记以及疫情防控工作，从中午开始转移，到晚上9点多完成所有登记工作。在忙碌中，有人对蔡佳呈说了一句“谢谢”，他突然觉得，自己好像终于明白了父母当年为什么总往外跑。

蔡佳呈说，自己从父母身上学到的东西，更多是通过行为，而不是话语。

张耀文这些年一直默默参与后勤保障工作，平时队里有活动，她帮忙登记、整理物资、协调人员。在蔡佳呈心中，妈妈话不多，但哪次任务需要人手，她从来不犹豫。他说，父母从来没有告诉他要做一个什么样的人，但他们的行为却潜移默化地影响着他。

蔡景球将父子关系概括为：“在家是父子，出门是战友。”

父子远赴土耳其救灾

2023年2月，土耳其发生地震。得知父亲将随队前往，蔡佳呈便主动请缨。最开始，救援中心负责人不赞成，张耀文也很担心。有人问他为什么非去不可，他说：“我要去保护爸爸。”

出发前一晚，父子俩聊到凌晨一点多，父亲反复交代注意事项，深入探讨驰援的具体细节。蔡景球对儿子说：“一定要先保护好自己，才能保护别人。”

在土耳其，蔡景球又一次看到了儿子在救援现场的样子——认真、细致、有条不紊地做着后勤协调，物资登记、人员调度，每一件事都做得妥妥帖帖，和他平时在家里那个不爱说话的样子，判若两人。“他在家话不多，出门像换了一个人。”蔡景球说，“那天我看着他忙前忙后，心里酸了一下。以前总觉得他还是个孩子，现在他已经能独当一面了。”

一家人救援路上会一起走很久

蔡佳呈说：“从小我就崇拜爸爸妈妈，长大后可以跟他们做一样的事，我感到非常自豪。”他表示，参与救援让他感受到了志愿精神的魅力——不是挂在嘴上的口号，是有人需要的时候，站出来。

蔡景球说：“我觉得我做的每一件事，能帮助别人，能为社会贡献一点点力量，我就很满足了。”蔡景球表示，这些话夫妻俩很少讲给儿子听，只是做给他看。

很多年前，蔡佳呈跟在父母身后，看着他们穿上救援服走向各种各样的救援现场。如今，他的脚步与父母一致，这条路上，他们还会一起走很久。

来 源：温州晚报

原标题： “长大后，我就成了他们” 温州一家三口在应急救援道路上是并肩作战的战友

记者 张琼冉 受访者供图

本文转自：温州新闻网 66wz.com