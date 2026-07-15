温州日报 2026-07-15 08:33:38

连日来，针对台风“巴威”袭击温州后造成的农业损失，温州科技职业学院农业流动医院依托分布在我市各县(市、区）的7家分院和6支专项服务队及75位市派科技特派员，迅速启动覆盖全市域的三级联动农业技术服务网络，组织100多位农业技术专家深入田间地头，抢抓农业灾后生产恢复的72小时黄金窗口期。

温科院农业流动医院专家在文成杨梅种植基地开展高山杨梅灾后采后一体化技术管理指导。采访对象供图

温州网讯 水稻育种专家团队奔赴我市重点种粮乡镇，指导农户开展台风灾后水稻生产补救；杨梅产业科技特派员团队及林果产业专家深入文成、泰顺等山区县杨梅种植基地，开展灾后生产技术指导，帮助果农降低灾害损失；蔬菜产业专家团队赶赴我市重点蔬菜种植基地，现场指导农户灾后复产自救，全力保障温州“菜篮子”供给稳定……

连日来，针对台风“巴威”袭击温州后造成的农业损失，温州科技职业学院农业流动医院依托分布在我市各县(市、区）的7家分院和6支专项服务队及75位市派科技特派员，迅速启动覆盖全市域的三级联动农业技术服务网络，组织100多位农业技术专家深入田间地头，抢抓农业灾后生产恢复的72小时黄金窗口期。

当前温州水稻生产进入多重关键阶段，台风“巴威”过境造成多地水稻倒伏、积水受淹，7月12日至13日，温科院农业流动医院迅速集结水稻育种专家团队，奔赴鹿城区藤桥镇、瑞安市曹村镇等重点乡镇，实地踏查连片受灾稻田，逐片查看倒伏、积水、稻株沾泥等灾情，全方位指导农户做好台风后水稻田间管护与灾后减损工作。

“将灾后管护技术、减损举措送到农户手中，以专业农技力量精准护航水稻生产，全力保障全年粮食丰收。”水稻育种专家周慧介绍说，根据水稻成熟度、受淹轻重分类开出田间管理良方，针对积水浸泡严重、稻株完全枯死的绝收稻田，专家团队现场制定差异化改种玉米、大豆等旱粮或速生蔬菜修复方案，同时结合台风后高温高湿易发病的特点，专家给出了采用春雷霉素等安全药剂提前预防的建议。

受台风带来的大风、强降雨侵袭，文成、泰顺两地林果产业遭遇不同程度灾情。南田镇等区域的晚熟高山杨梅受风雨冲击严重，出现大面积落果。温科院农业流动医院杨梅产业技术专家谢志亮介绍说，当下杨梅产业工作重心全面转向采后修剪、清园、养树等核心农事，建议农户科学修剪整形，保护树体伤口，锯口较大的枝干需涂抹专用保护药剂，避免雨水渗入造成枝干腐烂。全园清园消杀，严控高温高湿病害。分次补充养分，快速恢复树势及时施用杨梅“月子肥”。

温科院农业流动医院有关负责人介绍说，台风虽已消退，但该院龙湾分院（龙湾农业产业研究院）、永嘉分院（永嘉现代农业产业研究院）、苍南分院（苍南县现代农业产业研究院）等7家分院及科技特派员专家团队，将持续跟踪各地田间恢复进度，通过线下实地走访、线上实时答疑相结合的方式，提供常态化、精准化技术服务，打通科技助农落地田间“最后一公里”。

来 源：温州日报

原标题： 温科院抢抓灾后恢复窗口期 农业流动医院专家下沉田间

记者 周大正

本文转自：温州新闻网 66wz.com