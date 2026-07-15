温州招募魔方高手出战省智运会

温州都市报 2026-07-15 08:50:00

浙江省第三届智力运动会将于今年8月在杭州启幕，魔方首次被列为正式比赛项目。由温州市体育局主办、温州市青少年活动中心承办的温州选拔赛将于7月17日在市青少年活动中心举行，面向全市公开招募选手。

温都讯 浙江省第三届智力运动会将于今年8月在杭州启幕，魔方首次被列为正式比赛项目。由温州市体育局主办、温州市青少年活动中心承办的温州选拔赛将于7月17日在市青少年活动中心举行，面向全市公开招募选手。

本次选拔赛设U8组（2018年1月1日及以后出生）、U12组（2014年1月1日至2017年12月31日出生）、O12组（2013年12月31日及以前出生）三个年龄组，各组进行枫叶魔方、三阶魔方、金字塔魔方三项全能赛。此外，赛事另设公开组单项赛，涵盖二阶魔方、斜转魔方、魔表、四阶魔方、镜面魔方及三阶单手项目，不限年龄参赛。

根据选拔规则，每组将选拔6名运动员，总计18人组建温州市代表队。公开组各单项冠军将直接获得代表队名额，剩余名额按各组三项全能综合排名依次补足。参赛选手须提供三阶魔方单次成绩50秒以内的有效凭证，仅限由温州市各级体育部门、浙江省青少年魔方锦标赛及国家级体育主管部门主办赛事的成绩证明。

本次选拔赛不收取任何费用，参赛选手食宿、交通需自理。有意向的选手可扫描官方二维码报名，赛事咨询可联系李老师（联系电话88202680）或黄老师（联系电话88060187）。入选运动员如因故无法参加省赛，将按组别排名依次递补。

来 源：温州都市报

原标题： 我市招募魔方高手出战省智运会

记者 叶海鹏

本文转自：温州新闻网 66wz.com