温州都市报 2026-07-15 08:49:41

昨天中午，瓯海区奥体华府小区（备案名：森奥嘉苑）发生一起业主与保安冲突事件。一名保安在小区内遭业主殴打受伤送医，事件引发广泛关注。目前，涉事业主已被警方带走调查。

温州网讯 昨天中午，瓯海区奥体华府小区（备案名：森奥嘉苑）发生一起业主与保安冲突事件。一名保安在小区内遭业主殴打受伤送医，事件引发广泛关注。目前，涉事业主已被警方带走调查。

事发后，一则由小区物业发布在外卖配送群内的通知在网络流传。通知称：外卖暂时停止配送，保安外卖送慢了被业主打了，现已报案送医。事情未处理好之前，本小区外卖保安暂时不配送，请各位业主自取。

记者获取的现场视频显示，一名身着保安制服的男子倒地后，另一名男子仍不断对其身体及头部实施踢踹。现场照片显示，受伤保安制服上沾有血迹。

小区物业工作人员向记者介绍，该小区实行外卖员禁入制度，外卖统一放置在小区门口会所大厅外卖架，由保安协助配送至业主家门口。“事情是中午发生的，正好是送餐高峰时段，保安有些人要去吃饭，配送人手不足，就送得慢了一点，隔了大约半小时，结果就被业主打了。受伤的保安目前已在医院接受治疗，暂不清楚具体伤势情况。”

7月14日晚，物业公司向记者提供了一份《关于“业主殴打保安事件”的情况说明》，并附上群聊截图、现场视频等材料。据物业方面梳理的时间线显示，当天11时27分，外卖员将涉事业主的外卖放置在会所大厅外卖架上，业主随后在外卖群内提出送餐需求。保安谢师傅于12时01分取餐，并于12时02分送达业主家门口，同时在群内回复“已送达”。

物业公司方面称，几乎同一时间，该业主已步行至会所大厅，在未查看群内回复的情况下，认为外卖尚未送达，当众对保安进行言语辱骂。现场其他保安曾告知其外卖已送至家门口，但业主未予接受。

物业公司称，12时05分左右，该业主在返回途中与送餐结束准备返回岗位的谢师傅相遇，随后对其实施推搡、拳打等行为，之后自行离开现场。12时10分，该业主还在外卖群内发布侮辱性言论。

物业公司表示，受伤保安已由工作人员陪同前往医院检查验伤，公司已保存监控录像、群聊记录等证据，并已全部提交警方，支持员工依法维护合法权益。同时，物业决定暂停保安代送外卖服务，恢复时间将视事件处理情况另行通知。

记者从瓯海警方了解到，涉事业主事发后被带到派出所办案区，相关情况正在进一步调查中。

来 源：温州都市报

原标题： 外卖迟送半小时，保安遭业主殴打

事发瓯海奥体华府小区，警方已介入处置

记者 谢树华

本文转自：温州新闻网 66wz.com