温州都市报 2026-07-15 08:33:07

7月13日晚上8点40分，市区吾悦广场永辉超市生鲜区早已人声鼎沸，晚市折扣专场已拉开热闹序幕。

编者按：人间烟火气，最抚凡人心。柴米油盐，是千家万户最真切的日常；三餐四季，是了解社会民生的最小单元。即日起，推出《热气腾腾的小家·柴米油盐新算法》系列报道。一个个热气腾腾的“新算法”故事，算的是收支精打细算的经济账，是省时健康的生活账，是绿色低碳的节能账，也是关乎民生的幸福账。

温州网讯 7月13日晚上8点40分，市区吾悦广场永辉超市生鲜区早已人声鼎沸，晚市折扣专场已拉开热闹序幕。

林慧推着大号购物车走在人群中，丈夫在一旁扶稳车沿，两个孩子一左一右牵着推车。刚踏进卖场，小女儿的声音响起：“妈妈，我要吃那个奶油瑞士卷！”大儿子也连忙指着熟食档口：“我想吃烤鸡！”

放在以前，林慧的工作日夜晚总被赶工式家务填满。下午5点半下班，她得火速奔赴菜市场买菜，6点半左右才能到家。择菜、清洗、切配、烹煮，一套流程下来7点半才能开饭；收拾碗筷、打扫厨房，结束已近9点，之后还要检查孩子作业、照料洗漱睡觉。林慧坦言，往日下班之后的每一分每一秒都像一场紧绷的拉锯战，身心俱疲，日子过得非常仓促。

偶然得知超市有晚间梯度折扣规则后，林慧便调整了一家四口的生活节奏：全家吃完晚饭，收拾好家务，8点半左右散步到超市，掐着点等到9点的深度折扣档，一次性备齐一家人两日三餐的全部食材。

“晚8点生鲜熟食统一8折，但等到9点会有力度更大的折扣。”蹲守多回，林慧早已吃透超市打折规律。每晚8点一过，就有大批熟客扎堆进店，货架前早早站满提前物色商品、等候超市工作人员改价的市民。林慧说，蹲超市晚间折扣的不只是老年朋友，在生鲜区，她经常会看到跟她“气质相似”的上班族，不少人身上还背着通勤包、穿着工装。下单流程也极其相似，熟练地找到自己目标货架，提前物色好商品，但不急着结账，静候9点折扣档来临。

跟往常一样，这次林慧也是赶在9点前便到了超市。熟食、烘焙、鲜肉区已经挤了不少顾客。临近9点，超市工作人员刚把新价签贴稳，手还没收回，货品就被等候多时的顾客取走。烘焙区尤为抢手，部分货架已接近清空。林慧把一盒瑞士卷放进推车，又挑选了一些面包，“刚好做全家明天的早餐，新鲜度和白天没有差别，光是面包这一笔就能能省下十几块。”

鲜肉区的惊喜同样不少：300克黑椒梅花猪扒原价21.9元，6折后只要13.14元；1.134公斤的猪中排原价53.98元，折后40.56元。林慧往车里添上猪排、猪中排，再拎回一只打6折的烧鸡，配齐蔬菜、盒装豆制品。丈夫在一旁对照新旧价签，默默算了一笔账：“白天买这一车，要150多块，9点打完折，不到100块，一趟就能省出好几十块。”

结账时，林慧推的一车食材账单最终定格在96元，对比白天原价足足省下55元。

“实实在在看得见省下的钱，是这一趟最直观的收获。”林慧说，全家每周两三回晚间采购，每月菜钱能省下近300元，节省的钱可以给孩子购置文具、添置居家零碎小件。

省钱之外，更让她舒心的是生活节奏彻底松弛下来：以前下班回家，疲惫之余还要耗费半个多小时处理食材才能开火；如今晚间一次性囤好次日食材，回家后统一清洗、切分、分装，肉类密封冷冻、蔬菜沥干保鲜。第二天下班到家只需简单烹煮，6点半就能开饭。

如今蹲点逛晚间折扣超市的市民越来越多，永辉超市晚8点以后的人气足以证明。在林慧看来，蹲守超市折扣并非图小便宜，只是普通人最实在的生活选择。“不用降低一日三餐食材品质，只是顺应超市当日鲜食物日清规则，花一点等候的时间，便能省下一笔家用。我们大方扫清当日‘尾货’，超市也有动力第二天继续新鲜上架，这不就是双向奔赴嘛！再说，不慌不忙、精打细算，这也是普通人认真过日子的智慧吧。”

来 源：温州都市报

原标题： 蹲点超市“晚间折扣购” 她跟“慌张主妇”说再见

记者 何群芳

本文转自：温州新闻网 66wz.com