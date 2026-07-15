温州日报 2026-07-15 08:33:38

昨晚，市民来到鹿城区望江路瓯江帆影码头，迎着江风休闲消暑。记者 苏巧将 摄

温州网讯 是日入伏，暑意正浓。7月15日，一年中最炎热的“三伏天”正式拉开序幕。据市气象台消息，今年三伏天为“加长版”，从7月15日一直持续至8月23日，共40天。其中，初伏为7月15日至7月24日，中伏为7月25日至8月13日（20天），末伏为8月14日至8月23日。

俗话说“热在三伏”，三伏天是一年中气温最高、湿度最大、最为闷热潮湿的时段。为何台风刚走，高温就立刻反扑？据介绍，这背后是副热带高压的迅速“回填”。此前，台风“巴威”的强势存在将副热带高压暂时“挤”到了海上；台风逐渐远离后，副热带高压立刻西伸北抬，重新控制我市上空。在强势副高的掌控下，天气迅速转晴，气温急剧攀升。这种“风雨方歇、高温即至”的天气转换模式，堪称盛夏天气的典型“变脸”。

事实上，这种极端天气转换正是今年夏季气候的一个缩影。据国家气候中心预测，2026年夏季全国大部气温偏高，高温日数偏多，极端热浪更为频繁。

面对“加长版”三伏天，防暑降温是第一要务。市民应尽量避免在上午10时至下午4时高温时段进行户外作业或长时间活动；外出时务必做好防晒措施，及时补充水分和电解质；室内空调温度不宜设置过低，以26℃—28℃为宜，避免室内外温差过大引发身体不适；饮食宜清淡，多食果蔬，少食油腻辛辣之物；老人、儿童、孕妇及患有心脑血管疾病等慢性基础疾病的人群，尤应注意防暑降温，减少不必要的外出。

入伏了，真正的盛夏才刚开场。面对高温“烤”验，唯有科学应对、从容处之，方能安稳度夏。气象部门特别提醒，当前我市正处于主汛期，天气系统极不稳定，局地短时强降雨、高温热浪、雷雨大风等强对流天气轮番登场已成常态，市民必须高度重视天气变化，密切关注气象部门发布的最新预报和预警信息，切不可因为“刚刚晴好”而放松警惕。

来 源：温州日报

原标题： 今日入伏，“加长版”三伏天来了

记者 徐龙飞

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