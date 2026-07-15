101岁阿公能记50来个手机号 他把长寿归功于7个要素

温州都市报 2026-07-15 08:46:57

温州网讯 梨村位于永嘉县桥头镇西北部，因古时的陈氏梨园而得名。走进村里，菇溪穿村而过，水美天蓝、绿树成荫，休闲绿道沿岸而建，美丽庭院点缀其间，村景如画，被评为“浙江省美丽乡村特色精品村”。这里住着101岁的陈作燧老人，年轻时，他是一名教师，执掌教鞭，桃李芬芳；年迈时，他依旧心系桑梓，为家乡的建设与发展倾注心血。

近日，记者前往梨村拜访陈爷爷。他穿着简洁、行动稳健，看上去精神十足。近两个小时的对话中，他思路清晰，谈吐从容，丝毫察觉不出他已年逾百岁。

为人师表：

资助困难学生，用爱心托起希望

陈爷爷，出生于1925年，家中还有两个妹妹。在他5岁那年，父亲为了挣钱养家，远赴法国谋生。正因如此，家中条件逐渐得到改善，当时8岁的陈爷爷也上了学堂，一直读到了初中。

二战爆发后，通讯中断，家中与父亲失去联系，经济来源也随之断了，生活陷入数年困顿。一直到新中国成立后，父亲回乡务农，日子才重回正轨。

“28岁那年，因为我识字，被推荐去隔壁金村的小学教书，一教就是近20年。”陈爷爷说，当年教育普及程度不高，一个小学就30多名学生，年级越高人数越少，不少学生因家贫而辍学。让他印象深刻的一名学生，成绩很好，却因家里经济困难面临辍学。“我当时赶到他家，他正在田里放牛，问他还想不想读书，他说想，但家里没钱，我问他差多少，我来补上。”陈爷爷说，这名学生不负所望，考上中学大学，成为一名优秀的工程师，直到后来娶妻生子、成家立业，生活越来越好。

“如果他当时放弃读书，人生可能离不开这片农田了。”陈爷爷说，读书学习很重要，这名学生就是凭借读书改变了一生，“而且他也懂得感恩，很多年后还特地登门拜访我。”

勤学不辍：

练字读报玩转智能手机

101岁的陈爷爷，依然保持着勤学不辍的习惯。早上起床后，他便展纸研墨，习字自娱。当天，应记者之邀，陈爷爷执笔蘸墨，在纸上写下“百岁纪”三个字，笔触细腻而沉稳。写好后，他谦逊地说：“才学没几年，写不好，这个‘百’字没写好。”

儿子陈国龙说，此前父亲参加过一个老年人书画活动，作品收获不少同龄人和评委的好评。

阅读使人快乐。陈爷爷说，他最爱看《快乐老人报》，因为报上有他喜爱的历史故事，也有实用的医学健康知识，从中可以学习到很多知识。

除了练字看报，陈爷爷还喜欢研究智能手机，微信聊天、刷短视频、查询公交实时信息等，他都驾轻就熟。

热心公益：

晚年依旧助力美丽乡村建设

陈爷爷热心公益事业，常问自己能为社会、为后人留下些什么。尤其是，他对家乡有着深厚感情，始终关注梨村的建设和发展，积极参与美丽乡村建设。

“95岁那年，我拿出5万元积蓄捐赠给村里，用于家乡建设和发展。”陈爷爷回忆说，当时村里道路基础设施不够完善，要想富先修路，他的这一想法得到村民认可，大家纷纷响应、踊跃捐款，为家乡添砖加瓦，而陈爷爷也因此被村里评为“最美老人”。

如今，梨村基础设施日益完善，全域环境综合整治成效显著，村庄呈现出“三屿一溪”的秀美格局，正朝着宜居宜游的方向迈进。

今年4月，陈爷爷再次向梨村乡贤们建言，向市交运集团提议，将14路和95路公交车的终点站延伸至梨村。“这两条线路分别从温州市区始发，从东、西两侧驶入永嘉，若终点设在梨村，既能方便村民日常出行，又能为‘旅游梨村’引来更多客流，为乡村发展注入新的活力。”

此外，陈爷爷还在家里建了个老物件展览室，取名“菰溪旧事”，里面陈列着算盘、蓑衣、晒谷工具、脚盂、畚箕、菰溪缸等老物件。“村里的‘菇溪’在过去叫‘菰溪’，旧事，指老物件与老事情，这些物件都是我过去用过的，做这样一个展览室，不仅慰藉心底难舍的乡愁，珍藏少时故里光景，也可供青少年研学探访，留住乡土人文脉络，给后辈留下可触摸、可品读的家乡记忆。”陈爷爷说。

五六年前，陈爷爷还嘱咐儿子陆续酿了近100坛菰米白酒，准备留给后人。“酒是越陈越香，这些酒是留给子孙后代的，虽然算不上什么财产，但是比较有意义。”陈爷爷说。

长寿秘诀：

归纳总结快乐至上等七点心得

陈爷爷的日子过得从容且规律，早上7点起床，晚上9点入睡，午后小憩片刻，日日如此。“早上起来有时练练书法，有时看看报纸、浇浇花。”陈爷爷说，院子里种了不少花木，他经常拿喷枪给它们浇浇水。

虽然已是百岁高龄，但陈爷爷的记性特别好。他记住的手机号码有50来个，家里人的号码更是背得滚瓜烂熟。

说到长寿之道，陈爷爷想了一会，总结归纳了7点心得。

其一，国家安定，生活在和平年代，才能安居乐业；其二，社会关怀，现在老年人备受政府和社会的关照，生活过得也越来越好；其三，医学进步，科技发展和医学进步，为人类健康保驾护航；其四，经济基础，有了一定的经济基础，生活条件自然会慢慢变好，寿命自然延长；其五，子女孝顺，晚辈的孝顺和贴心，让长辈更加舒心；其六，长寿基因，陈爷爷的爷爷、父亲、妻子和妹妹们都活过了90多岁，堂兄更是以102岁高寿辞世，家族的长寿基因，也为他添了几分底气；其七，快乐至上，做人要乐观开朗，心态好了，长寿便不请自来。

来 源：温州都市报

原标题： 年轻时教书育人桃李芬芳，老年时练字读报勤学不辍 捐钱修路助家乡华丽蝶变，心系桑梓百岁高龄仍建言

101岁陈爷爷的“快乐至上”

记者 黄梦思/文 黄超/摄

本文转自：温州新闻网 66wz.com