温州日报 2026-07-15 08:33:00

温州跨境电商业务实现台风过后“进出口双向即时重启”。

温州网讯 台风过后，温州口岸迅速恢复繁忙景象。7月13日，首批2492件跨境电商零售（9610）出口货物在乐清湾临港国际快件海关监管场所完成验放，发往海外；而综保区内的跨境电商进口业务更早在12日下午风势减弱后便率先恢复，当日装载货值6.9万元进口包裹的货车即完成核放驶出卡口。温州跨境电商业务实现台风过后“进出口双向即时重启”。

台风期间，温州海关提前布防，通过关企联络机制动态摸排保税仓库安全、货物库存及物流堵点，精准掌握积压订单，为灾后快速恢复做足准备。“货物进不来、到仓的出不去，大家都很着急。没想到台风刚过，海关就第一时间联系到我们。”温州唯品会跨境电子商务有限公司关务负责人感慨道。受港区作业暂停影响，大批发往东南亚的日用轻工、家居用品、文创饰品等出口货物一度滞留，而9610模式货物批次多、时效要求高，延误将直接影响海外订单履约与企业信誉。

面对企业急盼，温州海关在台风影响解除后迅速启动应急保障机制，优化监管流程，实行快速验核、快速放行，大幅压缩积压货物通关时间，推动跨境电商物流链高效畅通。复工首日即恢复发货，有效降低企业物流延误损失。

温州海关相关负责人表示，将持续完善极端天气应急通关保障机制，以更精准、高效的监管服务，保障跨境电商供应链稳定畅通，为外贸高质量发展筑牢口岸支撑。

来 源：温州日报

原标题： 温州口岸跨境电商全面复工 首批2492件出口货物在乐清出海

记者 刘欣瑜

本文转自：温州新闻网 66wz.com