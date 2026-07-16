温州晚报 2026-07-16 08:32:05

近日，园区全面升级滨水演艺、互动游戏、空中光影秀，多重新鲜玩法持续加码，为暑期园博潮玩再添精彩。

温州网讯 来“摸鱼”、“凿冰”寻宝，看“神仙”戏水、功夫水上飘……盛夏七月，温州园博园亲水纳凉活动玩法上新。

自7月3日温州园博园2026“Chill一夏”暑期潮玩季惊艳启幕以来，亲水纳凉、自然研学、音乐律动、文化演绎、盲盒惊喜五大主题板块串联起的一站式游园夏日狂欢体验，收获大批游客青睐。近日，园区全面升级滨水演艺、互动游戏、空中光影秀，多重新鲜玩法持续加码，为暑期园博潮玩再添精彩。

传统武侠与奇幻童话融入滨水空间

在演艺呈现上，园博园将传统武侠与奇幻童话巧妙融入滨水空间。自7月15日起，每天17：00至20：00，北园滨水阳台至三溪会市水域将轮番上演“御剑水上飞”“美神仙游记”情景舞蹈特色水上表演。其中，精彩的“御剑水上飞”，两位演员身着古装，借助电动水翼，搭配古风乐曲演绎“轻功水上漂”。

“每场造型各不相同，如同随机解锁表演盲盒，游客每次看都会有新鲜感。”活动项目工作人员介绍，“每天会抽选三位幸运观众体验轻功水上漂，水上逛园博。”“美神仙游记”是结合温州园博园主题特意编排的新节目，主打沉浸式互动，两名古装“花美男”NPC泛舟巡游，手持鲜花弓箭在游船上向岸边游客发射“丘比特之箭”，互动结束后一众身着飘逸仙裙的舞者登船起舞，水光映衣袂，将浪漫氛围推向高潮。此外，吐泡泡的“泡泡鱼女孩”与活力满满的“糖果女孩”还将作为氛围组NPC，在园区内随机巡游，派发糖果与零食，让惊喜无处不在。

泡泡大战等活动成常态化夜游项目

在互动游戏方面，深受市民喜爱的三溪会市露天电影、泡泡大战与水枪大战已升级为覆盖整个暑假的每晚常态化夜游项目。主题活动“吃瓜大会”在原有基础上增加了“偷瓜大赛”、竞速“吃瓜大赛”等强互动环节，增加活动趣味性。备受期待的“凿冰寻宝大赛”将于7月16日至24日限时“返厂”，每日上演一场；而在会期结束前的两个周末（下午4时至晚8时），全新的“摸鱼大赛”将重磅登场，孩子们可在充气水池中尽情戏水摸小金鱼，重拾夏日童趣。

夜幕降临，“爆款”无人机表演同样不容错过。继此前500架无人机编队升空点亮温州园博园夜空后，全新的无人机空中表演将于本周五及本周末，每晚8时许再度登场。据悉，本次编队表演全新创作温州方言主题光影文案，本土元素搭配变幻光影，打造专属温州人的浪漫夜空。

来 源：温州晚报

原标题： 看“神仙”戏水 来“摸鱼”狂欢 温州园博园亲水纳凉活动玩法上新

记者 陈怡

本文转自：温州新闻网 66wz.com