温州日报 2026-07-16 08:17:47

本次赛事落地温州空港片区，不仅带来了全省优质科创青年的同台竞技，更有效拉动片区文旅、餐饮、住宿消费，让空港赛事经济的发展活力持续释放。

比赛现场。 受访者供图

温州网讯 7月14日，2025-2026学年全国青少年劳动技能与智能设计大赛（AILD智能设计大赛）浙江省赛区复赛在温州机场航空未来城正式开赛。作为教育部公示的全国性科创白名单赛事，本次赛事落地温州空港片区，不仅带来了全省优质科创青年的同台竞技，更有效拉动片区文旅、餐饮、住宿消费，让空港赛事经济的发展活力持续释放。

本次赛事由中国自动化学会主办、国科温州研究院承办，是航空未来城投用后迎来的首场高规格省级科创赛事。全省近千名参赛选手齐聚现场，围绕机械臂协同、无人机操控、智能救援等九大科创项目展开角逐。赛事对布局、设备配置及配套服务均有着标准化、精细化要求，依托复合型大体量空间优势，航空未来城精准适配大型科创赛事办赛标准。赛场科学划分独立竞赛单元，有效杜绝不同赛项的设备干扰与人流交叉问题。同时，现场配套设置报到检录、选手等候、裁判办公、物资仓储等多功能区域，全方位覆盖赛事全流程服务需求。

赛事带来的大规模跨区域客流，直接带热空港片区消费市场。赛事期间，参赛选手、家长、师生及赛事工作人员集中涌入，机场假日酒店客房基本售罄，航空航天主题馆客流大幅攀升，片区餐饮门店、商业综合体客流火爆。针对激增客流，辖区商户通过增派人员、延长营业时间、推出青少年快捷套餐等方式，全力保障消费服务质量。

据温州机场相关负责人介绍，此次省级长效赛事落地，为片区带来稳定持续的消费流量，成功构建“赛事引流、住宿托底、餐饮增收”的良性消费链条，预示着空港赛事经济业态逐渐成型。

完备的配套保障是赛事顺利举办的关键。此次大赛筹备关键期恰逢台风过境，虽未造成硬件损毁，但大风降雨打乱了前期场地规划，本已紧张的工期更显吃紧。温州空港统筹多方力量，搭建起秩序维护、志愿服务、后勤供给、应急处置四位一体的保障体系。安保人员规范值守、疏导车流人流，青年志愿者全程提供赛事指引服务，应急专班24小时待命，针对设备故障、客流暴增等突发情况制定专项预案，实现风险快速处置、赛事平稳运行。

接下来，温州机场航空未来城将持续引入科创赛事、航空主题活动、产业交流峰会等各类优质活动，深耕赛事经济赛道，推动文体、商旅、产业深度融合，持续释放空港经济发展潜力，为区域非航产业高质量发展注入持久动力。

来 源：温州日报

原标题： 省级科创大赛在温州机场航空未来城举行 赛事经济点燃空港发展新引擎

记者 张晨 通讯员 林国慧

本文转自：温州新闻网 66wz.com