温州日报 2026-07-16 09:55:00

在这场以真金白银传递市场信心的浪潮中，温州板块上市公司积极投身，以切实行动彰显了对自身价值的坚定信心。

温州网讯 今年以来，A股市场掀起新一轮股份回购热潮。数据显示，2026年上半年，近700家上市公司进行了回购，累计回购金额超600亿元。进入7月，又有上市公司陆续披露回购增持计划。在这场以真金白银传递市场信心的浪潮中，温州板块上市公司积极投身，以切实行动彰显了对自身价值的坚定信心。

纵观上半年A股回购市场，呈现出注销式回购占比提升、行业龙头领衔等鲜明特征。食品饮料、家电、医药生物等行业现金流充裕的龙头企业成为本轮回购主力。与此同时，回购正从单纯的市值管理工具，延伸为优化治理结构、绑定核心人才的长效机制。

在这场回购大潮中，温州上市企业表现活跃，多家公司近期密集披露回购计划及进展。熊猫乳品于7月7日公告，拟以1500万元至2500万元回购股份，用于实施股权激励，回购价格上限24元/股。7月9日，公司即快速实施首次回购，以集中竞价方式回购57.30万股，成交总金额1039.84万元。截至7月13日，本次回购已实施完毕，累计回购106.50万股，成交总金额1970.87万元。

电气设备领域的天正电气同样积极推进。公司6月11日发布回购方案，拟以7500万元至1.5亿元回购股份，用于员工持股或股权激励，回购价格上限11.5元/股。截至7月1日，公司已累计回购股份1061.26万股，支付金额7500.26万元。炜冈科技于6月29日公告，拟以1500万元至3000万元自有资金回购股份，回购价格上限36元/股，所回购股份将用于员工持股或股权激励，若未能在36个月内授出，未使用部分将予以注销。

此外，伟明环保于6月12日发布回购方案，拟以1.5亿元至3亿元回购股份，用于转换公司可转债，回购价格上限20元/股。截至6月底，公司已累计回购股份1012.11万股，支付金额约1.64亿元，并已获中信银行温州分行不超过1.5亿元专项贷款承诺。

据不完全统计，近些年通过回购股份用于激励员工的温企还包括正泰电器、冠盛股份、诚意药业、珠城科技等，股权激励正成为温企激发内生动力的重要抓手。业内人士表示，上市公司以真金白银向市场传递“公司价值高于当前股价”的强烈信号，同时通过回购股份实施股权激励，能将核心团队利益与公司长远发展深度绑定，有效提升核心人才留存率，推动管理层更注重经营质量与可持续增长。

来 源：温州日报

原标题： A股回购潮涌 “温州板块”表现活跃

记者 邹雯雯

本文转自：温州新闻网 66wz.com