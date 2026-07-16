感动中国2025年度人物颁奖 温州刑警杨国强作为入选代表上台发言

温州日报 2026-07-16 08:18:00

感动中国2025年度人物颁奖，公安部打击缅北涉我犯罪专项工作组入选，温州刑警杨国强作为代表上台发言。

温州网讯 犯我中华者，虽远必诛。

7月14日晚，《感动中国2025年度人物颁奖盛典》在央视播出，公安部打击缅北涉我犯罪专项工作组入选。专项工作组成员、浙江省温州市公安局刑侦支队副支队长杨国强作为工作组代表上台发言。

“10·20”惨案震惊中外

数万名精锐警力边境集结

2023年，全国电信网络诈骗案件高发多发，中国公民境外失联求助警情同步激增，罪恶源头直指缅甸北部。以缅北果敢四大家族为首的犯罪集团，操控着规模化电诈园区，严重侵害我国人民群众的生命财产安全。

民之所忧，政之所向。2023年7月，遵照党中央决策部署，公安部牵头成立“打击缅北涉我犯罪专项工作组”，联合多部门凝心聚力，展开了一场守护人民群众生命财产安全的国家反诈行动。专项工作组集中资源、创新战法、深化合作，仅用短短两个月便推动缅方清剿大批电诈园区，移交多批涉诈嫌疑人。但果敢“四大家族”仍负隅顽抗，2023年10月20日，明家犯罪集团为规避检查，在强行转移卧虎山庄电诈园区的人员时，制造了中国籍涉诈人员4死4伤的“10·20”惨案，震惊中外。

为了彻查案件，公安部迅速组织云南、浙江等地公安机关成立专案组。短短数日，数万名精锐警力从全国各地集结，克服办案条件艰苦、物资保障不足等重重困难，依法有序开展排查核实工作。仅仅用了一周时间，专案组汇总了分布在全国各地的数千名回流涉诈人员的讯问笔录，锁定400余名案件亲历者与知情人，初步固定了明家犯罪集团多项犯罪证据。

“赴境外开展现场勘查调查取证等相关工作，确实有生命危险。部署工作的时候都会强调风险，提醒大家如果有个人困难的，可以不去，但没有一个参战的同志畏缩。”这让专项工作组成员、公安部刑侦局有组织犯罪侦查一处处长李振非常感动。

为寻找比指甲盖还小的关键证据

他们在现场挖回两吨多重的泥土

彼时的缅北战事正酣，地雷密布、流弹横飞，而专案组最担心的，是犯罪现场被炮火破坏，造成物证的消失。为此，专案组在中缅执法安全合作机制框架下，冒着生命危险，多次深入缅北勘察犯罪现场，查获被害人遗体、骨灰、枪弹痕迹等关键证据，为案件侦破筑牢了坚实根基。

“侦办这起案件最大的挑战，是犯罪嫌疑人、犯罪现场和犯罪证据都在境外。”杨国强回忆，在党中央的坚强领导下，在公安部的直接指挥下，在中缅执法合作大框架下，专案组和缅甸警方组建联合调查组，5次出境赴果敢，勘察现场120多处，运回了14000多份关键证据。

“我们曾经用最原始的办法，在犯罪现场挖回了两吨多的泥土，为的就是在里面，筛洗出比指甲盖还小的关键证据。”杨国强说。

杨国强在发言中说，这些年在境外开展执法合作的过程中，让他感受最深的还是国家的强大，有祖国作为坚强的后盾，他们才能在境外通过执法合作把犯罪嫌疑人抓回来，把证据运回来，把案件办成铁案。

“反诈”仍在路上

“三不一多”反诈原则要牢记

证据闭环已成，追凶之路不止。

随后，专案组足迹遍布全国20余个省份，查清包括“10·20”惨案在内的多起命案、上万起电诈案件。2023年11月，明家犯罪集团核心成员被公开通缉。在缅甸各方配合下，相关人员或被抓获移交，或畏罪自杀。2024年1月，随着白所成等10名电诈头目被押解回国，为害多年的缅北“四大家族”彻底覆灭。

截至2026年6月，缅方已累计向我方移交涉诈犯罪嫌疑人5.8万名，缅北规模化电诈园区基本实现清零。相关犯罪分子均依法受到严惩。

尽管如此，由于电信网络诈骗案件具有隐蔽性和反复性，当前反诈工作仍一直在路上，从未停歇。

在颁奖盛典现场，杨国强还向现场以及屏幕前的观众宣传了国家反诈中心总结的“三不一多”反诈原则——“三不”是指未知链接不点击，陌生电话不轻信，个人信息不透露；“一多”是指转账汇款多核实。希望人民群众能够真正提升识骗防骗意识，真正做到“不听、不信、不贪恋”，筑牢反诈“心”防线。

来 源：温州日报

原标题： 感动中国2025年度人物颁奖，公安部打击缅北涉我犯罪专项工作组入选

温州刑警杨国强作为代表上台发言

记者 杜一川

本文转自：温州新闻网 66wz.com