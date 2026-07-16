温州晚报 2026-07-16 09:55:00

这批学子凭借扎实成绩和良好综合素质，顺利通过多轮考核，即将入校深造，成为网络国防领域的新生力量。

温州网讯 昨天上午10时，龙湾区政府大楼三楼新闻发布厅，网络空间部队信息工程大学老师为9名温州学子集中颁发录取通知书。这批学子凭借扎实成绩和良好综合素质，顺利通过多轮考核，即将入校深造，成为网络国防领域的新生力量。

新生抒怀：

终于考上理想的军校

“能一路闯过四轮考核留下来，真的很不容易，身边留下来的同学都很优秀。”温州人文高级中学学子唐瀚程作为新生代表，道出了自己的切身感受。

谈及报考缘由，唐瀚程表示和自己的高中选科密切相关。“我选的是物理、化学、技术组合，高中技术课程涉及很多信息技术内容，慢慢就让我对信息工程产生了兴趣。”

从小到大的爱国教育和红色影片熏陶，也让他萌生了参军的想法。“我自己平时自律不算特别强，军校管理严格、作息规范，刚好可以帮我改掉一些不好的习惯，把自己锻炼得更自律、更踏实。”唐瀚程说，接下来他会认真学好专业、完成训练，踏实走好军校求学路。

龙港学子郑建翔的母亲作为家长代表上台分享。“孩子从小就喜欢信息技术，平时很爱钻研，高中还拿过省级学科竞赛的奖，一直想往这个方向发展。十二年读书，终于考上理想的军校，我们家里都很欣慰。”

她说，军校报考流程烦琐、标准严苛。“报考过程中，招生老师不管是晚上还是周末，都会及时回复我们的疑问，帮我们少走了很多弯路，非常贴心。”她希望孩子们进入军校后，严守纪律、踏实求学，学好网信专业本领，扛起青年责任。

薪火相传：

一直觉得军人很光荣

温州中学学子林诚硕的从军想法，源于家里代代相传的军旅记忆。“我外公是退役军人，小时候经常听他讲部队的故事，我一直觉得军人很光荣。”林诚硕说，原本他只了解成年入伍的方式，在了解军校培养模式后，便确定了报考信息工程大学的目标。

理科成绩不错的他，平时经常关注网络行业相关资讯，“我知道，现在国家很缺网络安全方面的专业人才，我自己理科基础相对扎实，学这类专业更合适，也能更好发挥自身优势。”

为顺利考上军校，林诚硕提前做了不少准备，“高三寒假我主动参加了征兵预检，提前确认身体条件，面试前也梳理好了自己的想法，尽量把每一步都准备到位。”

对于即将到来的军校生活，他说：“日常纪律、集体生活慢慢就能适应，但网络攻防这些前沿技术更新快、难度高，需要长期静下心钻研，这是我接下来最需要努力的地方。”

在仪式现场，林诚硕的父亲亲手为儿子佩戴上录取绶带，“作为父亲，能送儿子参军报国，没有比这更光荣的时刻。”

军人家庭：

接续家里的国防情怀

龙湾中学叶戈的逐梦之路，是家族军旅情怀的延续。叶家有着深厚的军旅底蕴，爷爷参加过解放战争，退伍后返乡任教；父亲早年入伍从事通讯工作，退役后深耕电子制造行业。

从小接触各类国防纪录片和军事科普内容，让叶戈对国防科技、理科知识充满兴趣。“现在信息技术发展很快，网络空间是国防竞争的关键领域，学校的网信相关专业紧贴国防前沿，和我的兴趣、发展方向都很契合。”

聊起军校的挑战，叶戈有自己的判断。“军事化生活、日常训练都可以慢慢适应，但网信专业对逻辑思维、数字能力要求很高，是全新的知识领域，学习压力会更大。”

叶戈的父亲表示，儿子从小观看阅兵、救灾纪实画面，长期被军人的奉献精神感染，慢慢坚定了从军的想法。“今天给他戴上绶带，我也是想告诉他，军旅生活注定辛苦，既然选择了这条路，就要踏实沉淀、补齐不足，一步步成长为合格的军人。”

在他看来，现在的青年想法更独立、心智更成熟，孩子已经做好了迎接严格训练的准备，“希望孩子守住这份热爱，在军校勤学苦练、精进本领，接续家里的国防情怀。”

■新闻+

网络空间部队信息工程大学坐落于河南郑州，隶属网络空间部队，是首批国家一流网络安全学院建设示范项目高校、军队唯一国家网络安全人才培养基地，办学历史可追溯至1931年红军无线电、机要、测绘训练班。

学校采用“技术+指挥”双轨人才培养模式，覆盖网络工程、信息安全、大数据、信息对抗等网信核心专业，毕业生分配核心面向网络空间部队，辐射全军，投身网络防御、无人作战、测绘导航、量子信息等国防关键岗位，是我国网络空间安全领域人才输送核心平台。

来 源：温州晚报

原标题： 网络空间部队信息工程大学为9名温州学子颁发录取通知书

“参军报国，没有比这更光荣”

记者 叶雄伟/文 张啸龙/摄 实习生 郑好

本文转自：温州新闻网 66wz.com