《问心2》里的高难度手术被温州医生复现：将体温降至20℃以下，让宝宝重获“心”生

温州都市报 2026-07-16 08:43:32

日前，温州医科大学附属第二医院依靠深低温停循环技术，成功救治一名仅34周胎龄、体重2.4千克的罕见Berry综合征早产儿。

温州网讯 国产热播剧《问心2》里的高难度心脏手术在温州上演了。日前，温州医科大学附属第二医院依靠深低温停循环技术，成功救治一名仅34周胎龄、体重2.4千克的罕见Berry综合征早产儿。

Berry综合征是一种极为罕见的先心病，先心病的发病率为0.6%～0.8%，而Berry综合征的发病率仅占先心病的0.046%。新生儿出生后不久就会出现呼吸急促、体重不增、吃奶费力，以及下半身的青紫，甚至可能因为下半身供血不足出现肠坏死穿孔等严重并发症。

这名早产宝宝在平阳出生后就被确诊患有Berry综合征，同时合并主动脉弓离断、主动脉肺动脉间隔缺损、房间隔缺损、动脉导管未闭、肺动脉重度高压、心功能不全多重危重畸形。

多种复杂心脏缺陷叠加，加之患儿孕周小、体重低，如果不做手术，存活率极低。但是，患儿心脏脏器纤细脆弱，多重血管畸形交错缠绕，常规体外循环下无法精准修补血管缺损，手术风险极高。该院经过多学科讨论，最终决定采用深低温停循环技术开展手术。

深低温停循环是救治复杂大血管畸形的核心技术。手术中，医护团队将患儿体温降至18～20℃，短暂停止全身血液循环，创造无血清晰手术视野，让医生精准离断、重建、吻合错位血管。这项技术对麻醉、体外循环、外科操作、监护配合要求严苛，每一秒停循环时间都关乎患儿脑、脏器安全，操作容错率极低。《问心2》剧集里也呈现过这一顶级心脏外科手术场景。

当天的手术，多学科团队紧密协作，精细修补患儿主动脉肺动脉窗、重建中断主动脉弓、闭合各类缺损、结扎异常导管，同步纠正重度肺动脉高压根源问题。全程精准把控停循环时长、体温、心肌保护等关键指标，整台手术顺利完成，畸形全部一次性矫治到位。

“影视剧展现的手术惊心动魄，现实里新生儿复杂先心手术挑战更大。”该院小儿心胸外科主任吴国伟介绍，Berry综合征本身发病率极低，早产低体重患儿也很罕见。患儿体重仅2.4千克，心脏如同成人拇指大小，血管薄如蝉翼，稍有不慎就会引发出血、循环崩溃，每一步缝合都考验极致耐心与技术功底。

目前，患儿在ICU密切监护，已经完全脱离机器辅助自主自由呼吸，上身和下身的血压与血氧饱和度正常，但还需闯过术后感染、肺动脉高压波动等多重关卡。

来 源：温州都市报

原标题： 将体温降至20℃以下，让宝宝重获“心”生

《问心2》里的高难度手术被温州医生复现

记者 王春霞

本文转自：温州新闻网 66wz.com