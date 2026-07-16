温州日报 2026-07-16 09:55:53

业内人士指出，目前黄金主题理财产品大多为“固收+”类型，底层固收资产比例较高，以稳健风格为主，整体破净率并不高。

市区商场销售的黄金饰品工艺越来越精湛。本报记者 杨帆 摄

温州网讯 “年初时买了一款黄金主题的理财产品，当时冲着金价涨得好，但昨天打开APP一看，发现净值跌破1了。”市区上班族陈小姐的遭遇并非个例。2026年以来，国际金价走出剧烈震荡行情，挂钩黄金的理财产品净值随之承压，不少投资者陷入“持有还是赎回”的纠结。

伦敦现货黄金今年1月底触及每盎司5598.75美元的历史高位，随后持续回落，6月30日盘中最低下探至3942.43美元，较高点回撤近30%。金价大幅波动直接传导至黄金主题理财产品。据市场监测数据显示，黄金主题理财产品近一个月和今年以来年化收益率较3月初大幅回落，不过整体破净比例维持在较低水平。业内人士指出，目前黄金主题理财产品大多为“固收+”类型，底层固收资产比例较高，以稳健风格为主，整体破净率并不高。

黄金理财为何承压？三重因素叠加

据我市一股份制银行工作人员介绍，黄金主题理财产品净值受冲击，背后是多重因素叠加。首先是金价急跌，底层资产直接承压。部分产品配置了黄金ETF、黄金股ETF等资产，金价大幅回调整体拖累净值。其次是投资者赎回形成负向循环，高位入场的投资者因浮亏扩大选择赎回，进一步加大产品净值压力。另外是发行时点问题，黄金主题理财集中发行在金价高位，建仓成本较高。招商证券研报显示，重仓黄金的公募FOF数量在2025年三季度达到峰值155只，随后因金价回撤，截至2026年一季度已回落至131只，机构谨慎态度可见一斑。

破净后怎么办？关键看剩余期限

面对净值跌破1元，上述股份制银行工作人员给出三步判断法：剩余期限一年以上，耐心等待即可，黄金长期配置逻辑并未动摇；剩余半年到一年，保持适度关注，留意金价关键点位走势；剩余半年以内即临近到期，需更加留意，短期金价能否企稳反弹直接影响到期收益。对于开放式产品，不建议在低点一次性全部赎回，可分批操作，先赎部分，剩余继续观察。

“之前基本每天小幅上涨，但近段时间净值连续往下走，虽然幅度不大，但还是有点不习惯。”市民陈先生表示。以浦发银行浦享添益固收增强黄金策略（6月持有2号）A为例，该产品近一年年化收益率3.35%，近半年已降至0.38%。而该行另一款浦享增益固收增强科技黄金轮动（三个月14号），近三个月年化收益率达7.75%，不同产品间收益分化明显。

机构长期看多，新发节奏放缓

支撑黄金长期价值的核心逻辑并未因短期回调而动摇。高盛集团明确表示“黄金牛市并未结束”，认为新兴市场央行储备多元化仍是核心支撑，预测2026年底金价目标4900美元/盎司。中金公司认为，降息节奏可能超出市场预期，为黄金提供新支撑。不过摩根大通将第四季度金价预测下调至4500美元，预计下半年维持区间震荡。

新发产品方面，发行节奏与国际金价变动大体匹配。年初金价冲高，1月至2月全市场共发行黄金主题理财产品12款，较去年同期大增；3月以来金价转入“技术性熊市”后，机构发行态度转为谨慎，以优化存量配置和控制波动风险为主，发行频率有所放缓。

对于市民而言，关键在于分清自己是在做短期博弈还是长期配置。业内人士提醒，投资黄金主题理财产品，应理解黄金并非无波动资产，摒弃短期投机心态，将其作为长期多元化配置的一部分，严格控制此类资产占比，避免根据短期价格波动频繁操作，方能在波动中保持从容。

来 源：温州日报

原标题： 金价“过山车”冲击理财 净值破“1”后，黄金理财该走该留？

记者 杨帆

本文转自：温州新闻网 66wz.com